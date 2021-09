Durante el 8, 9 y 10 de septiembre se celebrará en Madrid la gran final de la FMS Internacional 2021 y la Argentina es, desde que se creó esta competencia, una revelación en el formato, además de ser la liga con más reproducciones y alcance. Entre los competidores, se encuentra Nacho Augenuino, quien representará la bandera celeste y blanca.

Nacho es una de las figuras más representativas del freestyle en Argentina. El joven de 22 años, actualmente se destaca en la FMS, el evento más importante a nivel mundial dentro del rubro. Desde el 2017 viene lanzando música y puliendo su estilo personal con un gran éxito con composiciones propias como “Curtido”, “Ignacio” y “Trash” ft. G Sony, entre otras. Hace algunas semanas estrenó “Only For You” junto al artista uruguayo Cardellino.

Nacho y Cardellino (PH Noel Puebla) (PH Noel Puebla)

Nacho habló con Vía Urbano sobre el lanzamiento de su último sencillo y sobre su lugar en la FMS.

-¿Cómo vivís este presente en la FMS, después de tantos años en el género?

-Creo que claramente ahora estoy en mi mejor momento, por afano. Tenemos que hacer diez días de cuarentena y ya el lunes estaremos en un hotel de Madrid donde vamos a esperar la FMS Internacional y empezar a representar el país.

-¿Aprendés o estudiás sobre el país en el que vas a competir, en este caso España?

-No, no soy tan de ese lado. Suelo agarrar algún tipo de información de algunas cosas que se dan solas, pero no suelo estar buscando ese juego localista para convencer al público. Soy más bien de que se de naturalmente y si tengo alguna data la suelto en el momento, pero no tanto del “que les gustaría que les diga”.

-Fuiste el más puntuado durante todas las jornadas de la temporada 2020/21, ¿sentís que eso te saca presión o te suma por lo que esperan de vos?

-Capaz que la gente en este momento esta más a la expectativa de qué va a pasar, más que de tener una presión o una visión sobre mi, ya que no me han visto tantas veces en ámbitos internacionales y de hecho, esta vez gané el puesto y eso hace que valga más, supongo. Si la rompo se van a adaptar a que la rompo naturalmente, porque nunca me vieron en vivo, ya que es la primera vez que vengo.

-¿Para esta competencia estás entrenando tu freestyle de alguna forma en particular?

-Más que entrenar el freestyle en sí, me propuse entrenar la mentalidad. Creo que lo más importante en esto es distinguir situaciones, qué está pasando, porqué te dicen algo, a dónde te quieren llevar con lo que te dicen, y eso es lo más importante para mi. Siempre tenés que saber a dónde te llevan y a dónde te conviene llevarlos vos. En dónde no te conviene estar, eso es lo que estoy entrenando más, la mentalidad y el reconocimiento de estos momentos más que la manera de rapear en si.

-Hace algunos días se estrenó “O4U”. Contame un poco de donde surge la idea del tema, la colaboración…

-Es para esa persona por la que vos harías lo que sea. Yo personalmente soy una persona que se potencia mucho del cariño de la gente que tiene cerca y eso implica, que tener una novia es lo que más me potencia. Básicamente se basa en eso el tema, esa persona que tenés idealizada y todo lo que harías por ella. A Cardellino lo conocí buscando feats, a mi productor se le ocurrió que lo hagamos con él, de hecho el día que lo conocí fue el día que hicimos la canción.

-¿Qué te gustaría lograr a futuro, que te motiva?

Creo que lo que más me motiva en este momento son dos cosas: dejar de estar tan ajustado en temas económicos. Fuera de eso, me gustaría establecerme en el freestyle, por lo cual aún no me retiro de este mundo. También establecer en el ámbito de la segunda división una estabilidad económica, para que ellos puedan llegar a las ligas profesionales de una manera más cómoda. Yo llegué a la liga profesional supuestamente entre los diez mejores del país y me seguía cagando de hambre, entonces creo que es por un compromiso conmigo mismo y como devolución al frestyle que me cambió la vida.

-¿Tenés alguna colaboración soñada?

-A nivel nacional gente con los que me gustaría hacer un tema serían: Wos y Dillom, que son dos personas que me gustan musicalmente hablando.

El videoclip de “O4U” ya está disponible en Youtube.