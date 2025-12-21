Milo J se cansó y confesó qué no le gusta que le digan: “Estoy podrido de que...”

Milo J atraviesa uno de los puntos más altos de su recorrido artístico y decidió decirlo en voz alta. En la previa de sus dos shows en el estadio Vélez, el músico se refirió a cómo lo presentan algunos medios y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Estoy podrido de que me digan promesa”. Lejos del enojo vacío, su reflexión abrió un debate sobre el lugar que ocupa hoy dentro de la música argentina.

El artista habló en una entrevista reciente con Billboard Argentina y fue claro al explicar por qué esa palabra ya no lo representa. Según expresó, entiende de dónde viene esa caracterización, pero siente que quedó vieja frente a los hechos. Haber agotado un estadio como Vélez, con miles de personas coreando sus canciones, marca un antes y un después difícil de discutir.

“Promesa” suele asociarse a lo que está por venir, a algo que todavía necesita tiempo para concretarse. Milo J, en cambio, siente que ese tiempo ya pasó. Su mensaje apuntó a correrse de la expectativa eterna y pararse en el presente, con logros concretos y una convocatoria real que excede cualquier proyección.

Milo J y un presente que ya es realidad

Con apenas 19 años, Milo J logró lo que muchos artistas tardan décadas en alcanzar. Construyó una identidad propia, una estética reconocible y un vínculo sólido con su público. El miércoles 18 de diciembre dio su primer show en Vélez, un hito que funcionó como validación masiva de su lugar en la escena.

Milo J impresionó en su show en Vélez.

Sobre ese punto, fue contundente. Explicó que tocar en un estadio así no es solo un recital más, sino una señal clara de que su música ya trascendió nichos. En sus palabras, este tipo de eventos sirven para que se entienda que “esto está pasando”, que no es algo que escuchan unos pocos o “un primo”, sino miles de personas reunidas por una propuesta artística concreta.

El cantante habló previo a sus shows.

El músico también reconoció que su edad influye en cómo lo perciben. Llegar tan lejos siendo tan joven genera sorpresa, pero también encasillamientos. Milo J entiende esa lógica, aunque dejó en claro que quiere sacarse ese peso de encima y ser leído desde lo que hace hoy, no desde lo que podría llegar a hacer mañana.