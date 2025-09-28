Cómo se gestó la colaboración entre Milo J y Mercedes Sosa en su nuevo disco

A sus 18 años, Milo J sorprende con un nuevo proyecto que cruza generaciones y estilos musicales. El disco combina bandoneones, cantos originarios y arreglos contemporáneos, proponiendo un homenaje profundo a la música folclórica argentina.

El nuevo álbum y su autor rápidamente se convirtieron en tendencia de la web. Así lo da cuenta la plataforma Trends de Google, la cual mestra que en los últimos días se han disparado las búsquedas sobre el artista.

Búsquedas de Milo J en Google Trends

Entre las sorpresas del álbum se encuentra “Jangadero”, un clásico reinterpretado con fragmentos inéditos de la voz de Mercedes Sosa. Pero la pregunta es, ¿cómo surgió el emotivo dueto con la cantante, fallecida en 2009?

Cómo nació la colaboración con Mercedes Sosa

La participación de Sosa no fue casual: Milo buscó rescatar la memoria musical y generar un diálogo entre el pasado y el presente. Su intención era que las nuevas generaciones conecten con las raíces sin perder la frescura y la sensibilidad contemporánea que caracteriza su obra.

“Jangadero” surge de la idea de reinterpretar un clásico del folklore argentino —compuesto por Ramón Ayala— desde la sensibilidad actual de Milo. Para incorporar a Mercedes Sosa, el equipo del joven artista accedió a grabaciones inéditas de la legendaria cantante, que se mezclaron con la voz de Milo para generar un reencuentro musical entre generaciones.

El resultado es una canción que transmite la dureza de la vida de los trabajadores del norte argentino que transportaban madera por los ríos, y al mismo tiempo resuena como un homenaje a la historia y la identidad cultural. La voz de Sosa aporta un peso simbólico y emocional que transforma el tema en el corazón espiritual del álbum.

Un disco que homenajea al folklore argentino

“La vida era más corta” es un proyecto conceptual de 15 canciones que combina raíces folklóricas, tango, bandoneón y cantos originarios con la modernidad del pop y la música urbana. Milo explora temáticas como la memoria, el tiempo, las cicatrices y la transformación, poniendo el foco en la identidad regional y la historia que nos atraviesa.

Además de Mercedes Sosa, el disco cuenta con la participación de Silvio Rodríguez, Soledad, Cuti y Roberto Carabajal, así como artistas contemporáneos como Trueno, AKRIILA y Nicki Nicole. La propuesta logra un equilibrio entre tradición y modernidad, generando un puente musical entre distintas generaciones y estilos.

La dimensión visual y el contexto del álbum

El material audiovisual del disco se grabó en Santiago del Estero, con pobladores locales participando activamente. Los videos reflejan la memoria, la resistencia y la identidad regional, con imágenes que rompen los estereotipos del folklore y transmiten un fuerte componente humano y cinematográfico.

Milo J presentará el disco en vivo por primera vez el 18 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, donde se espera un encuentro histórico con invitados de lujo y una puesta en escena que refleje la magnitud de su propuesta musical.