“Me enorgullece mucho”: El fuerte respaldo de La Sole a Milo J y Cazzu tras la “revolución” del folklore

La temporada en Mar del Plata arrancó con todo y, como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand dio el puntapié inicial con una mesa para alquilar balcones. Entre los invitados estuvo Soledad Pastorutti, quien no solo repasó su carrera, sino que se tomó un momento para bancar fuerte a la nueva camada de artistas urbanos que están mirando de cerca a nuestras raíces: Milo J y Cazzu.

Todo surgió cuando “la Chiqui”, con su olfato de siempre, le consultó a la de Arequito sobre el renovado interés de los jóvenes por el folklore. Lejos de ponerse en una postura conservadora, la Sole se mostró súper entusiasmada con lo que está pasando en la escena actual.

“¿Ves que los jóvenes se interesan ahora por el folklore, Sole? Porque hubo una época en que parecía que se perdía...”, fue el comentario de Mirtha que dio paso a la reflexión de la cantante. “Está pasando algo muy lindo. Hay una revolución. Miralo a Milo J, a Cazzu... son chicos que tienen una llegada enorme y vuelven a nuestras raíces”, sostuvo Soledad Pastorutti.

El elogio de La Sole a Milo J y Cazzu

Al hablar sobre la “revolución” que vive el género, Soledad destacó cómo artistas que vienen del trap o el género urbano están incorporando sonidos tradicionales en sus producciones. En ese contexto, los nombres de Milo J (quien viene de romperla con su EP con tintes folklóricos) y Cazzu (siempre fiel a sus raíces jujeñas) salieron a la luz.

Cazzu estrenó su disco "Latinaje" (Prensa Cazzu)

“A mí eso me enorgullece mucho, porque es la forma de que nuestra música siga vigente, con otros sonidos, pero con la misma esencia”, soltó la cantante, dejando en claro que no ve una competencia, sino una continuidad necesaria para que la música nacional siga viva.

Quién es Milo J, el prodigio argentino. / Instagra,m

Para la Sole, estas nuevas formas de hacer folklore no son una falta de respeto a la tradición, sino una evolución natural. Según reflexionó la artista en el programa, que estos jóvenes que hoy llenan estadios decidan mirar hacia atrás y rescatar sonidos del interior es un síntoma de salud para nuestra cultura.

La revolución del folklore: de La Sole a Cazzu y Milo J

La Sole, que en los 90 fue ella misma la encargada de “revolear el poncho” y acercar a los chicos a la música de raíz, hoy ve ese mismo espíritu en los nuevos referentes.

El apoyo de una figura de su peso no es un dato menor. En un mundo donde a veces se critica la música urbana, que la máxima referente del folklore moderno le dé el visto bueno a Milo J y a la “Jefa” Cazzu es un espaldarazo enorme para lo que viene.