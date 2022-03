Luego de su paso por el Lollapalooza Argentina 2022, Machine Gun Kelly debía presentarse en el Asunciónico de Paraguay. Sin embargo, el festival fue suspendido en la primera jornada debido al fuerte temporal que azotó la ciudad de Asunción. El rapero decidió hacer un miniconcierto improvisado en la puerta del hotel para sus fanáticos y, además, contó con la compañía de su actual pareja, Megan Fox.

La primera jornada del Asunciónico 2022 fue suspendida ante el intenso temporal y Machine Gun Kelly no pudo presentarse ante la audiencia como lo hizo el sábado pasado en el Lollapalooza Argentina 2022. Sin embargo, el músico estadounidense brindó un show improvisado en la calle para los fans que se acercaron al hotel en donde se hospedaba junto a Megan Fox.

Este mismo martes, el artista hizo una convocatoria a través de su cuenta de Twitter y en poco tiempo montó un espectáculo frente al Hotel La Misión. “Los terrenos del concierto se inundaron en Paraguay esta noche, así que cancelaron nuestro set... Pero acabo de pedir un parlante enorme, así que encuéntrenme frente a mi hotel ahora mismo, tendrán un show”, escribió MGK. Más tarde compartió un video del espectáculo con el mensaje: “Y así convertimos malas noticias en noticias increíbles”.

El show improvisado también contó con la presencia de Mega Fox como espectadora. La actriz y modelo acompañó a su pareja en esta gira por Sudamérica y se mostró muy alegre durante el miniconcierto.

Machine Gun Kelly pasó por el Lollapalooza Argentina 2022

Machine Gun Kelly se presentó por primera vez en el país en el festival Lollapalooza Argentina 2022. Con un show enérgico, el rapero hizo un repaso por sus hits y adelantó su próximo álbum que saldrá este viernes.

El artista estadounidense se presentó este sábado en el Hipódromo de San Isidro justo después del trapero argentino Khea y antes de The Strokes. El set contó con varios tracks de su último disco “Tickets To My Downfall” y algunas canciones de su época como rapero.

Además, tocó canciones de su próximo álbum que saldrá el viernes 25 de marzo. Este nuevo trabajo se llama “Mainstream Sellout” y contiene los singles “Emo Girl” con Willow y “Maybe” junto a Oliver Sykes de Bring Me The Horizon.