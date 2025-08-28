El Lollapalooza Argentina 2026 está cada vez más cerca. El festival internacional que se realiza año tras año en el Hipódromo de San Isidro anunció el esperado line up. Este jueves 28 de agosto, se revelaron los artistas internacionales, locales, emergentes y consagrados que formarán parte del mega evento.

Line up Lollapalooza Argentina 2026: quiénes se presentarán en el festival

Después de varios rumores y algunas pistas que alimentaron la emoción de los fans en las cuentas oficiales de Lollapalooza Argentina, finalmente se dio a conocer el line up completo de la nueva edición del festival en el país. Entre los nombres que circulaban estaban Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan y Lorde. Ahora ya se conoce la lista oficial de artistas confirmados que se estarán presentando en el Hipódromo de San Isidro el próximo año.

Los headliners de LollaAR 2026 serán Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Lollapalooza Argentina 2026 anunció su line up completo: precios de entradas por 3 day pass

El line up se completa con: Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Soledad, BUNT., Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, LANY, The Warning, Zell, RØZ, Hamdi, Nasa Histoires, Timø, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula OS y Jero Jones.

Precios de entradas para el Lollapalooza Argentina 2026

El festival Lollapalooza se realizará en Argentina los días 13, 14 y 15 de marzo del 2026 en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Los tickets ya están a disponibles en preventa a través de la página web de All Access.

Shows de drones en el Lollapalooza 2025. (Fotos Iluxman y Lumasky)

Para esta edición, están disponibles varios tipos de pases:

• 3 Day Pass

• 3 Day Pass Plus

• 3 Day Pass Lolla Lounge

Los precios varían según la instancia de preventa y luego volverán a cambiar una vez habilitada la opción de comprar tickets para cada día. Al momento del anuncio del line up la preventa 3 contaba con estos valores: