Recientemente, Lit Killah confesó que tenía ganas de hacer un tema con el Chaqueño Palavecino y el productor Big One se sumó a la idea. Este martes, el autor de “Mawz” compartió un adelanto de su próxima canción “La Trampa Es Ley” donde aparece vestido como gaucho y se escucha la voz del artista de folklore.

“A mí me gusta siempre jugármela mucho, probar distintas cosas, distintos géneros, tratar de hacer cosas que, al menos a mí, me parezcan creativas” contó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Es un tema muy jugado” opinó con sinceridad sobre la canción que saldrá este 10 de febrero. “No tiene punto medio, si no les gusta, mal ahí, medio cringe, como le quieran decir ustedes, y si les gusta, para mí, se va a pegar” confesó ante la audiencia.

También adelantó que tiene un tema en colaboración con Emilia Mernes y un artista extrangero. Además, mencionó a Tini Stoessel con quien “todavía no tenemos nada grabado pero tenemos ganas de sacar algo este año”.

Lit Killah desmintió los rumores de su romance con Tuli Acosta

Lit Killah desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Tuli Acosta. El autor de “Mawz” negó estar saliendo con la bailarina en un stream de Twitch y aclaró que está soltero. También lo habían vinculado con Belén “La Chilena” hace unos meses.

En Tik Tok comenzaron a circular los rumores de que Lit Killah y Tuli Acosta estaban en una relación, ya que la streamer comenzó a pasar tiempo en la casa que el cantante comparte con sus colegas. Los usuarios también señalaron que ambos usaban la misma ropa en diferentes oportunidades. “La otra vez me salto un Tik Tok que me están shippeando con la Tuli. ¿Qué flashan? ¿Nunca prestaron un buzo?” declaró el artista.

“Hasta con el Tiago me shippean” agregó. “Uno no puede prestar su ropa tranquila que ya lo acusan de matrimonio” bromeó mientras leía los comentarios del chat. “La Tuli es re piola, es del rancho de los pibes porque nosotros nos juntamos con gente piola. No empiecen a armar parejitas que yo estoy re soltero” finalizó.