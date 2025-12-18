Lali recibió el disco platino por “No vayas a atender cuando el demonio llama” pero un insólito error le arruinó el momento

El festejo por un nuevo hito en la carrera de Lali Espósito duró poco. En las últimas horas, fanáticos detectaron un error grosero en la placa del disco de platino de No vayas a atender cuando el demonio llama, su último álbum, y el tema explotó en redes sociales. Lo que debía ser una celebración terminó convertido en meme, debate y crítica colectiva.

La imagen comenzó a circular desde el propio entorno del show y de cuentas de fans. En la placa conmemorativa, donde se certifica el logro de ventas y reproducciones, el título del disco aparece mal escrito: en lugar de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, figura “No vallas a atender…”. Un error mínimo en apariencia, pero enorme en un objeto simbólico de este calibre.

El disco platino de Lali Espósito.

Las redes no tardaron en reaccionar. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de capturas, bromas y comentarios irónicos. Muchos usuarios señalaron que el error no podía pasar desapercibido en un reconocimiento oficial, mientras otros lo tomaron con humor y lo sumaron al folklore digital que suele rodear a la artista.

El detalle que no pasó desapercibido.

Un disco clave en la carrera de Lali Espósito

El álbum No vayas a atender cuando el demonio llama marcó un antes y un después en la etapa artística de Lali. Con una estética más cruda, letras filosas y un sonido que mezcla pop, rock y electrónica, el disco consolidó su lugar como una de las figuras más fuertes de la música argentina actual.

La noticia se viralizó en las redes sociales.

El material no solo tuvo impacto comercial, sino también cultural. Canciones como “Fanático”, “33” y “Quiénes son?” se convirtieron en himnos de sus shows en vivo y generaron debates por su contenido político y social. El disco, además, fue presentado con una gira monumental que incluyó cinco Vélez agotados en un mismo año.

Por eso, el error en la placa llamó tanto la atención. No se trata de un simple typo en redes, sino de un objeto institucional que certifica un logro histórico.

La famosa posó junto al vinilo.

Hasta el momento, ni Lali ni su equipo hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Tampoco hubo aclaraciones desde la discográfica o la entidad que emitió la certificación. Aun así, muchos fans ya piden que se rehaga la placa como corresponde.