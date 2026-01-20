¡Fin del amor! Karol G y Feid se separaron luego de 3 años de relación: ¿qué pasó?

El mundo de la música urbana quedó en shock en las últimas horas. Según informó el medio estadounidense TMZ, Karol G y Feid habrían puesto punto final a su relación sentimental después de casi tres años juntos. Aunque ninguno de los dos lo confirmó públicamente, la noticia rápidamente se viralizó y encendió las redes.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por el portal, la separación se dio hace un tiempo y de manera tranquila. “La ruptura fue amistosa y sin conflictos visibles”, señalaron desde el entorno de ambos artistas. Por ahora, el silencio de los protagonistas alimenta la especulación y deja espacio para todo tipo de lecturas.

La pareja salía desde hace 3 años.

El romance se había hecho público en el verano de 2023, cuando Karol G y Feid aparecieron juntos en un show en Miami. Esa imagen, caminando de la mano y sonriendo, selló una historia que venía circulando como rumor desde meses antes y que rápidamente se convirtió en una de las más celebradas del género.

Karol G y Feid de la mano

La relación no solo captó la atención por lo sentimental, sino también por el impacto artístico. Juntos construyeron una narrativa de amor, complicidad y crecimiento mutuo que muchos fans sintieron cercana y real. Por eso, la posibilidad de una separación generó tanta repercusión.

Una historia atravesada por la música y la exposición

Karol G y Feid no solo compartieron pareja, también compartieron estudio. De esa conexión nacieron canciones como Friki y Verano rosa, hits que marcaron una etapa clave en sus carreras. Para el público, esas letras reflejaban algo más que colaboración: hablaban desde un lugar íntimo.

Los cantantes pusieron punto final a su historia.

Además, dejaron postales que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Vacaciones en Formentera, paseos en barco y apariciones relajadas lejos del ruido mediático mostraban una versión más privada de dos artistas acostumbrados a la exposición constante.

Karol G, de 34 años, ya había vivido una relación muy mediática dentro de la industria. Su historia con Anuel AA, entre 2018 y 2021, terminó de forma turbulenta y luego se transformó en material artístico. Canciones como MAMIII funcionaron como catarsis y relato de cierre para una etapa intensa.

Karol G y Feid.

En el caso de Feid, de 33 años, siempre mantuvo un perfil más bajo en lo personal. Por eso, esta relación con la Bichota marcó un antes y un después en su nivel de exposición pública.