¡Fin del amor! Karol G y Feid se separaron luego de 3 años de relación: ¿qué pasó?

El mundo de la música urbana quedó en shock en las últimas horas. Según informó el medio estadounidense TMZ, Karol G y Feid habrían puesto punto final a su relación sentimental después de casi tres años juntos. Aunque ninguno de los dos lo confirmó públicamente, la noticia rápidamente se viralizó y encendió las redes.
De acuerdo con fuentes cercanas citadas por el portal, la separación se dio hace un tiempo y de manera tranquila. “La ruptura fue amistosa y sin conflictos visibles”, señalaron desde el entorno de ambos artistas. Por ahora, el silencio de los protagonistas alimenta la especulación y deja espacio para todo tipo de lecturas.
El romance se había hecho público en el verano de 2023, cuando Karol G y Feid aparecieron juntos en un show en Miami. Esa imagen, caminando de la mano y sonriendo, selló una historia que venía circulando como rumor desde meses antes y que rápidamente se convirtió en una de las más celebradas del género.
La relación no solo captó la atención por lo sentimental, sino también por el impacto artístico. Juntos construyeron una narrativa de amor, complicidad y crecimiento mutuo que muchos fans sintieron cercana y real. Por eso, la posibilidad de una separación generó tanta repercusión.
Una historia atravesada por la música y la exposición
Karol G y Feid no solo compartieron pareja, también compartieron estudio. De esa conexión nacieron canciones como Friki y Verano rosa, hits que marcaron una etapa clave en sus carreras. Para el público, esas letras reflejaban algo más que colaboración: hablaban desde un lugar íntimo.
Además, dejaron postales que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Vacaciones en Formentera, paseos en barco y apariciones relajadas lejos del ruido mediático mostraban una versión más privada de dos artistas acostumbrados a la exposición constante.
Karol G, de 34 años, ya había vivido una relación muy mediática dentro de la industria. Su historia con Anuel AA, entre 2018 y 2021, terminó de forma turbulenta y luego se transformó en material artístico. Canciones como MAMIII funcionaron como catarsis y relato de cierre para una etapa intensa.
En el caso de Feid, de 33 años, siempre mantuvo un perfil más bajo en lo personal. Por eso, esta relación con la Bichota marcó un antes y un después en su nivel de exposición pública.