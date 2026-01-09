En un hotel: quién es la artista chilena con la que se reunió Bad Bunny horas antes de su show

Bad Bunny regresó al ruedo con su explosivo Debí tirar más fotos World Tour y cada movimiento suyo vuelve a convertirse en noticia. En las horas previas a su primer show en Santiago de Chile, una información empezó a circular con fuerza en redes: el artista puertorriqueño se reunió en un hotel con una cantante chilena que no pasó desapercibida para nadie.

Según distintas cuentas de fans y parodias especializadas en seguimiento de artistas, el encuentro se dio en el exclusivo Hotel Mandarín de Santiago. Allí se encontraban Paloma Mami y su productor musical desde la noche anterior, justo cuando Bad Bunny aterrizaba en la ciudad para encarar sus tres fechas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La cantante fue vista en el mismo hotel que el artista puertorriqueño.

La noticia no tardó en viralizarse. El cruce entre ambos artistas reavivó rumores de una posible colaboración, algo que los seguidores de la música urbana vienen pidiendo desde hace años. Aunque no hubo confirmación oficial, la coincidencia de agendas y el hermetismo alrededor del encuentro alimentaron todo tipo de teorías.

Quién es Paloma Mami y por qué su nombre resuena junto al de Bad Bunny

Paloma Mami es una de las figuras más influyentes del pop urbano chileno. Nacida en Nueva York pero criada en Chile, construyó una identidad musical que mezcla R&B, trap latino y pop, con una estética propia que la distingue dentro de la escena regional. Desde su irrupción con temas como Fingías y Don’t Talk About Me, logró posicionarse a nivel internacional y colaborar con artistas de distintos países.

Paloma Mami y su productor.

El vínculo con Bad Bunny no resulta descabellado. Ambos comparten una visión estética cuidada, un fuerte manejo del concepto visual y una búsqueda constante por correr los límites del género urbano. Además, el puertorriqueño suele aprovechar sus giras para encontrarse con artistas locales y generar conexiones que luego se traducen en feats inesperados.

Las historias de su productor.

Mientras tanto, Bad Bunny atraviesa una de las etapas más intensas de su carrera. La gira DtMf marca su regreso a los escenarios con estadios agotados en toda Latinoamérica. En Chile, se presenta el 9, 10 y 11 de enero de 2026, antes de continuar por Lima, Medellín y, finalmente, Buenos Aires, donde tocará el 13, 14 y 15 de febrero en River Plate.

Las fechas de los próximos shows del cantante.

Lejos de tratarse solo de una coincidencia hotelera, en las últimas horas empezó a tomar fuerza otra versión que entusiasma todavía más a los fans. Según trascendió en el entorno del tour, Paloma Mami sería la invitada especial en “La Casita”, uno de los segmentos más íntimos y celebrados del show de Bad Bunny, durante sus presentaciones en Chile este fin de semana.