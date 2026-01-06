El llamativo gesto de Bad Bunny a un mes de sus shows en Argentina que preocupó a los fanáticos

Bad Bunny volvió a sacudir a su fandom, pero esta vez no fue por una canción nueva ni por un anuncio de gira. A menos de un mes de sus tres shows en el estadio Monumental, el artista puertorriqueño realizó un movimiento silencioso pero contundente en sus redes sociales que no pasó desapercibido y generó preocupación entre sus seguidores argentinos.

En las últimas horas, Benito Antonio Martínez Ocasio borró su foto de perfil de Instagram, dejó de seguir a todas las cuentas y mantuvo visible una sola publicación. El gesto, minimalista y enigmático, encendió las especulaciones de inmediato. En redes, los fans empezaron a preguntarse si se trataba de una estrategia previa a un anuncio importante o si escondía algún mensaje más profundo.

Furor por Bad Bunny: agotó 3 fechas en el Estadio de River Plate en horas con su tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

El contexto no es menor. Bad Bunny viene de una seguidilla intensa de fechas con su tour DtMf (Debí Tirar Más Fotos), que agotó entradas en múltiples ciudades. En Argentina, tiene pautados tres recitales en River los días 13, 14 y 15 de febrero, todos con localidades vendidas en tiempo récord. Por eso, cualquier gesto fuera de lo habitual se lee con lupa.

El perfil de Instagram de Bad Bunny.

Muchos usuarios interpretaron la limpieza total del perfil como una señal de pausa, repliegue o incluso de cansancio. Otros, más acostumbrados al estilo del artista, lo tomaron como una jugada estética y conceptual, fiel a su forma de comunicar sin dar explicaciones. Lo cierto es que el silencio digital contrastó con la cercanía de los shows y alimentó el nerviosismo.

El único post visible de la cuenta.

Los comentarios se multiplicaron: desde pedidos para que “hable” hasta teorías sobre anuncios sorpresa, nuevas fechas o proyectos paralelos. En X e Instagram, frases como “¿está todo bien?” o “no nos hagas esto antes de River” marcaron el clima de incertidumbre.

El nuevo proyecto de Bad Bunny que llamó la atención

Mientras los fans debatían el significado de su perfil vacío, otra noticia sumó ruido al escenario. En paralelo, trascendió que Bad Bunny lanzará una nueva colaboración con Adidas en febrero, a través de dos modelos de zapatillas que ya comenzaron a circular en redes especializadas.

El nuevo proyecto del cantante.

Según publicó la cuenta FuentesDelGénero, el lanzamiento tendría un precio estimado de 160 dólares y formaría parte de la línea adidas para Bad Bunny. Las imágenes de los modelos, uno en tonos marrones y otro en verde, reforzaron la idea de que el artista está concentrado en una etapa más conceptual y comercial.

Bad Bunny. Foto: AP.

Para algunos fans, esta coincidencia explicaría el gesto en Instagram: una estrategia de limpieza previa a una nueva era visual. Para otros, el timing resulta inquietante, sobre todo con River tan cerca. Por ahora, Bad Bunny no dio declaraciones y mantiene el misterio intacto.