A menos de 2 meses de sus shows en Argentina, Bad Bunny sufrió una fuerte caída que asustó a los fans

Bad Bunny volvió a encender las alarmas entre sus seguidores después de protagonizar una caída fuerte durante su show en Ciudad de México. A semanas de sus esperadas tres fechas en el estadio Monumental, el artista caminaba por una pasarela elevada cuando perdió el equilibrio, resbaló y terminó sentado al borde del escenario, a centímetros del vacío.

Si bien el artista puertorriqueño se reincorporó rápido y siguió cantando, en redes no tardaron en estallar los comentarios, entre preocupación y memes. Muchos fans argentinos, atentos al show porque lo esperan en febrero, pidieron que “llegue entero” a Buenos Aires.

Momento Icónico en el Tour

La caída, la reacción del público y el debate sobre el playback

El accidente ocurrió en la primera presentación de su gira en CDMX. Bad Bunny avanzaba por la plataforma cuando, sin previo aviso, el pie se le fue y cayó de espaldas. La escena generó un grito colectivo en el estadio.

Rápidamente se levantó, hizo un gesto de “todo bien” y siguió con el show. Pero las cámaras del público captaron el momento desde varios ángulos y el clip se viralizó al instante.

En X, los usuarios mezclaron humor con análisis técnico del show. “Jajaja pero… un momento, ¿trae playback?”, comentó una usuaria. Otros, en defensa del artista, remarcaron lo contrario: “Bueno, al menos sabemos que realmente sí está cantando jaja”. También hubo bromas sobre la particular relación entre los escenarios mexicanos y los reguetoneros: “Es como la maldición de CDMX porque Rauw también se cayó en su primera fecha”.

Bad Bunny sufrió una caída en pleno show.

Pero la preocupación real llegó desde Argentina, donde el puertorriqueño tiene previsto llenar River tres veces consecutivas.

Bad Bunny en Argentina: fechas, gira y todo lo que se sabe

El artista traerá al país su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, con la que se convertirá en el primer latino en realizar una serie de estadios a nivel global, incluyendo Latinoamérica, Europa y Australia.

En Buenos Aires, se presentará en el estadio River Plate:

13 de febrero

14 de febrero

15 de febrero

Bad Bunny agotó sus fechas en Buenos Aires.

A pesar del susto en México, todo indica que Bad Bunny seguirá adelante sin lesiones. Y si algo quedó claro tras el episodio es que, incluso cuando se cae, el Conejo Malo genera un revuelo mundial. Los fans argentinos ya cuentan los días.