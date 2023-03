En el Día de la Memoria, La Joaqui y su historia familiar relacionada a la dictadura argentina

Como cada 24 de marzo, en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por las víctimas de la última dictadura militar. En este marco, a lo largo de los años, muchos artistas han utilizado su voz para homenajear tanto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como mantener viva la memoria de lo ocurrido bajo el lema Nunca Más.

Así como también hay muchas figuras públicas que tienen una historia de vida relacionada a la dictadura militar argentina. Una de ellas es la cantante del momento, La Joaqui, quien en una entrevista habló acerca de su vínculo familiar y dejó una reflexión acerca de su mirada sobre la política y las causas sociales.

La Joaqui en exclusiva con Los Andes

Durante su charla con Julio Leiva en Caja Negra, La Joaqui habló acerca de su relación con su abuela, con quien vivió durante un tiempo cuando regresó de Costa Rica. “Después me mudé sola rápido porque empecé a rapear y quise irme sola y también un poco dejar de volver loca a mi abuela, que daba todo por mí y yo era… creo que rebelde con causa, creo que tenía mis causas en ese momento”, explicó.

Luego, contó más detalles acerca de la persona que la crió durante una etapa muy difícil de su vida: “Mi abuela tiene una historia muy loca, la madre, cuando ella era muy chica, los abandonó, se fue a vivir a una tribu indígena y mi abuela quedó a cargo de todos sus hermanitos”.

La historia de la abuela de La Joaqui con la dictadura militar

Durante la charla, La Joaqui también habló sobre la dura historia de su abuela durante la dictadura militar argentina y cómo influyó en su pensamiento hasta la actualidad. “En la época de la dictadura ella fue torturada por militares, todo lo que eso conlleva y todas las cosas horribles que se leen, que se vieron, que se escuchan”, comentó la rapera. “Para mí eso fue un gran motor para impulsar lo que yo represento hoy en día”, confesó. También sostuvo que fue su abuela quien le mostraba películas y le daba información al respecto.

A partir de entonces fue que comenzó a tomar conciencia de su participación en la sociedad. “A la hora de que vaya a asumir una presidencia alguien no me es indiferente, interesarse por tu país y por lo que le vaya a suceder a un montón de personas. Generalmente siempre salen damnificadas las clases más bajas, que no tienen acceso a oportunidades”, reflexionó.