El papá de L-Gante reveló la fuerte promesa que hizo su hijo en caso de salir de prisión

El reconocido cantante de cumbia y trap, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, está detenido en la DDI de Quilmes desde hace más de un mes. En este hecho, ha sido denunciado y se enfrenta a cargos de privación ilegal de la libertad, amenazas y encubrimiento agravado.

Mientras las autoridades investigan el caso, la carrera musical de L-Gante se encuentra en pausa, y el futuro del artista sigue siendo incierto. Sus fanáticos esperan que esta difícil situación se resuelva de manera justa y que el cantante pueda retomar su carrera en la música en el futuro.

En un emotivo relato, Miguel Ángel Prosi, padre del cantante, describió la situación de su hijo. Además, mostró preocupación y afecto por la difícil situación que atraviesa el joven de General Rodríguez.

En una entrevista reciente, destacó que su hijo se encuentra en buen estado de salud física y emocional, a pesar de la complejidad del momento que enfrenta. “Anímicamente y de salud está bien, perfecto. Sigue con la misma adrenalina de siempre, está ansioso por hacer las cosas bien. El entorno es la mamá, Maxi y unos pocos allegados que lo acompañan”, expresó el padre del referente de cumbia 420.

También resaltó que el dinero ha sido parte del contexto desde el comienzo de esta situación, pero no puede respaldar esto con evidencias sólidas. “El tema de plata se inició desde el primer día del conventillo, sé quién pidió y cuánto pidieron, pero no lo puedo decir por qué no tengo con qué avalar eso”, declaró el padre del cantante.

También agregó que el músico “está arrepentidísimo” y reveló la promesa que le hizo en caso de quedar en libertad.

Cuál fue la promesa que le hizo L-Gante a su padre

Durante la entrevista, el papá de L-Gante compartió una conversación que tuvo con su hijo y contó la promesa que le hizo en caso de que recupere su libertad. El cantante expresó su firme determinación de aprender de esta experiencia y utilizarla como una oportunidad para crecer y mejorar.

L-Gante acusado de privación ilegítima de la libertad. Foto: Fmradiospeed.com

“Se va a ir a otra zona donde pueda caminar y nadie lo esté provocando como para hacerle una denuncia”, aseguró el papá del artista. Luego reflexionó: “Esto le va a venir perfecto y él lo sabe y me lo prometió: está compenetrado en ser el artista. Se va a dedicar a su profesión, que es por lo que él luchó. Si Elián se equivocó, va a pedir perdón”, aseguró.