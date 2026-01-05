El fenómeno Stranger Things: cuál es la canción que rompió récords en Spotify tras el final de la serie de Netflix

Stranger Things llegó a su final y, como ya es costumbre en la serie, la música volvió a jugar un rol clave. Pero esta vez el impacto fue histórico. Tras el estreno del último episodio, las canciones de Prince registraron un crecimiento explosivo en reproducciones y devolvieron al artista a lo más alto del consumo digital, especialmente entre los más jóvenes.

Según datos publicados por Variety, “Purple Rain” aumentó un 243% sus reproducciones globales en Spotify desde el 31 de diciembre. El dato más llamativo apareció entre los oyentes de la Generación Z, donde el crecimiento alcanzó un impresionante 577%. En paralelo, “When Doves Cry” creció un 200% a nivel mundial y un 128% entre usuarios jóvenes.

Prince, el artista que multiplicó sus reproducciones en la plataforma.

El fenómeno no se limitó a esos dos hits. El catálogo completo de Prince subió un 190% en escuchas, con un alza del 88% entre la Gen Z, una generación que no vivió el furor original del artista en los años 80, pero que ahora lo redescubre a través de la serie.

Stranger Things sorprendería a los fanáticos en los próximos días.

Las canciones aparecen en momentos decisivos del episodio final. Durante la secuencia en la que los protagonistas preparan el ataque final contra el Mundo del Revés, suena la segunda cara del disco Purple Rain, que comienza con “When Doves Cry” y culmina con el tema que da nombre al álbum. La escena más emotiva llega cuando “Purple Rain” acompaña la despedida de Once y Mike, uno de los momentos más comentados del cierre.

Prince, Stranger Things y una decisión casi imposible

El impacto fue aún mayor por un detalle clave: esas canciones no se licenciaban para series de televisión desde 1984, cuando Prince las incluyó exclusivamente en la banda sonora de su película Purple Rain. Lograr ese permiso no fue sencillo.

El creador de la serie, Matt Duffer, lo contó sin vueltas: “Nos dijeron que era una posibilidad muy remota, así que cruzamos los dedos”. Por su parte, Ross Duffer explicó que “nunca habían hablado tanto sobre la elección de una canción como en ese momento”, y remarcó que los herederos del músico casi nunca autorizan ese tipo de usos.

La apuesta valió la pena. El final de Stranger Things no solo cerró una historia que marcó a toda una generación, también reactivó el legado de Prince y lo puso en el centro de la conversación cultural global. En redes, miles de usuarios compartieron que descubrieron o redescubrieron su música gracias a la serie.

Prince.

Una vez más, Stranger Things confirmó su poder para transformar canciones en fenómenos virales. Esta vez, el gran beneficiado fue Prince, que volvió a sonar fuerte, cruzó generaciones y demostró que su música sigue siendo eterna.