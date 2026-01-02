Tras el fin de Stranger Things, Finn Wolfhard opinó sin filtros sobre la decisión de Netflix que afectaría el futuro del cine

Después del gran final de Stranger Things, el nombre de Finn Wolfhard se viralizó en las redes sociales por una polémica declaración que efectuó para un medio extranjero. Más exactamente, el actor crítico la compra de Warner Bros por parte de Netflix y, en ese sentido, explicó la razón.

Finn Wolfhard, uno de los protagonistas principales de Stranger Things, fue entrevistado por la revista Esquire y, durante la charla, habló sobre el final de la serie, su carrera actoral después del éxito de tal ficción y, las intenciones que Netflix tiene de comprar Warner Bros.

Finn Wolfhard, figura estrella de Stranger Things.

Qué dijo Finn Wolfhard sobre el accionar de Netflix

Primeramente, el actor comentó: “No hay nada como ver una película en el cine”. Después, la figura estrella de Stranger Things sumó: “Es una experiencia comunitaria y creo que si los cines desaparecen, el mundo no será tan divertido. Ir al cine te hace sentir que no estás solo, y cuando todo se condensa en una sola cosa en el televisor, amplifica la vida antisocial”.

Después, Wolfhard reflexionó: “Estamos en un período de transición crucial para la industria. ‘Stranger Things’ está a punto de terminar (esto debido a que la entrevista salió días antes de que se lanzara el capítulo final) y Netflix está a punto de comprar Warner Bros., y no sé cómo será eso”.

Polémicas declaraciones de Finn Wolfhard.

Por último, pero no menos redundante, el también músico fue contundente al emitir su opinión sobre el accionar de Netflix: “Consolidarse e intentar monopolizar el cine no va a funcionar. El streaming es increíble y debería tener un lugar, pero no debería acabar con los cines”.

Los cibernautas respaldan las declaraciones de Finn Wolfhard.

Cabe mencionar que, cuando la entrevista de Wolfhard salió, pasó desapercibida, pero tras el fin de Stranger Things y las novedades sobre la compra que planea efectuar Netflix, sus declaraciones se viralizaron en X. Lejos de despertar el descontento de los fanáticos de la serie, los cibernautas aplaudieron y respaldaron su postura a través de las tendencias globales.