El fenómeno Steve Harrington: Quién es Joe Keery, el actor de Stranger Things que destronó a Taylor Swift en Spotify

En el mundo musical actual, parecía que nadie podía bajar a Taylor Swift de su pedestal. Sin embargo, el “batacazo” llegó desde el lugar menos pensado: el Upside Down. Joe Keery, mundialmente conocido por interpretar a Steve Harrington en Stranger Things, logró lo imposible y se quedó con el primer puesto de Spotify, desplazando a la reina de la industria.

Bajo su proyecto musical solista llamado Djo, el actor se convirtió en el artista con más reproducciones diarias gracias a su hit “End of Beginning”. Lo más increíble de este hito es que logró cortar la hegemonía de Taylor, quien se había mantenido en la cima durante 78 días consecutivos.

DJO

El fenómeno detrás de “End of Beginning” de DJO

Aunque la canción se lanzó originalmente en 2022 como parte de su álbum Decide, el cierre de la exitosa serie de Netflix y la potencia de las redes sociales le dieron una segunda vida. El tema se volvió un himno nostálgico que los fanáticos adoptaron de inmediato, generando una ola de interacciones que lo llevó directo al top global.

Si bien Joe Keery lidera el ranking de reproducciones diarias, la competencia está que arde. Taylor Swift no se queda atrás: su tema “The Fate of Ophelia”, perteneciente a su reciente álbum de 2025 The Life of a Showgirl, todavía mantiene el liderazgo en el ranking semanal global.

Los números del éxito de Djo:

Puesto 1 en reproducciones diarias globales.

Puesto 3 en el ranking semanal de Spotify.

Puesto 11 en el listado de canciones virales a nivel mundial.

De Hawkins a los escenarios: la carrera musical de Joe Keery

Para los que recién lo descubren, Joe Keery no es un improvisado en la música. Antes de pelear contra demogorgones, el actor ya formaba parte de la banda de rock psicodélico Post Animal.

DJO

Con tres discos solistas en su haber como Djo, su estilo mezcla el synth-pop con toques retro, una fórmula que finalmente explotó a nivel masivo. Por ahora, Joe Keery disfruta de ser el hombre del momento, demostrando que tiene talento de sobra tanto para la pantalla como para los auriculares.

Para sus fans de Argentina, DJO se estará presentando en el festival Lollapalooza 2026 y hasta tendrá su propio sideshow el miércoles 11 de marzo en el Teatro Vorterix.