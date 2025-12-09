Quién es DJO, el actor de Stranger Things que tendrá su propio sideshow del Lollapalooza Argentina 2026

La cuenta regresiva para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó, y luego de la gran repercusión del lineup de onceava edición, crecían las expectativas por los esperados sideshows, una de las tradiciones más celebradas del festival. En medio de la fiesta masiva que se vive en el Hipódromo de San Isidro, estos recitales satélite ofrecen una experiencia alternativa: más cercana, más cruda, más directa.

Los sideshows del Lollapalooza Argentina son fechas únicas para ver a artistas internacionales que forman parte del lineup en espacios reducidos y con shows que muchas veces toman un rumbo distinto al del festival. Otra energía, otra atmósfera, el mismo talento.

DJO

¿Quién es DJO? La estrella de Stranger Things que llega al Lollapalooza

Si su nombre no te suena de inmediato, su rostro y su icónico peinado sí lo harán. DJO es el proyecto musical de Joe Keery, el aclamado actor que conquistó al público mundial interpretando a Steve Harrington en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things.

DJO

Keery ha logrado balancear exitosamente su carrera actoral con su pasión por la música, demostrando que su talento va mucho más allá de las pantallas. Como DJO, se ha abierto camino en la escena indie con una propuesta a pura psicodelia moderna y synth-pop, que remite a los sonidos retro de las décadas de 1970 y 1980, algo que sus fans de Stranger Things seguramente sabrán apreciar. Su trabajo incluye el aclamado álbum Decide, y singles que ya sonaron en plataformas de streaming en todo el mundo.

El sideshow de DJO: cuándo y dónde será

Este año, la propuesta de sideshows incluye seis artistas que representan lo mejor del presente y futuro de la música global. Y la acción despegará junto a DJO el miércoles 11 de marzo en el Teatro Vorterix.

Esta es una oportunidad única para verlo en un formato íntimo, donde su energía y la atmósfera psicodélica de su música prometen un show memorable, muy diferente a lo que se vivirá en el festival masivo.

Venta de entradas para el sideshow de DJO

Los tickets para este show estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar. Atentos a las fechas y horarios clave:

Preventa Lolla Fam: Comienza el 10 de diciembre a las 10:00 horas .

Preventa exclusiva Santander American Express: Comienza el 10 de diciembre a las 13:00 horas . Ofrece la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés .

Venta General: Con todos los medios de pago, comenzará el 11 de diciembre a las 13:00 horas.

¡No te quedes sin tu entrada para ver a la estrella de Stranger Things subirse al escenario en Buenos Aires!