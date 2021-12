Nathy Peluso volvió como invitada a “La Resistencia”, el programa español conducido por David Broncano, y recibió un extravagante obsequio.

“Es un regalo que te hemos hecho en base a un tweet que pusiste” comentó el conductor antes de darle la sorpresa y acto seguido Peluso se ofreció a leerlo en vivo e interpretarlo con la teatralidad que la caracteriza.

El mensaje escrito en la red social decía “Pongo la mano en el fuego que si me mostrara INSEGURA recibiría mucho menos hate. Se re nota que les da bronca una mina que se siente bien y la quieren hacer sentir mal PRECISAMENTE por eso. Menos mal que soy una f*rra fuerte y no me tumban ni con tres camiones.”

A raíz de esa última oración, Broncano comentó: “La frase final no es digna de estar solo en Twitter” y a continuación le acercaron una puerta negra de automóvil con el remate grabado en ella, como si hubiese sido rayado con una llave.