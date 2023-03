El emotivo mensaje de Cazzu por el Día de la Mujer: “Celebramos un derecho que no se debería celebrar”

Este 8 de marzo, Cazzu decidió compartir un sentido mensaje por el Día Internacional de la Mujer. A través de sus redes sociales, la rapera argentina se refirió a la lucha de las mujeres y demostró, una vez más, su activismo feminista. Además, colegas como La Joaqui compartieron su emotiva reflexión.

La publicación de Cazzu en su cuenta de Instagram incluyó un fragmento de su canción “Yo, yo y yo”, de su álbum “Nena Trampa”, que habla sobre esta temática: “Mi pena, mi lucha, espero que le sirva a muchas. A veces lloro pensando en la cama o en la ducha. Cuando con impotencia me imagino que son muchas las que gritaron fuerte pero nadie las escucha”.

Así como también varias imágenes, incluyendo la foto de una fanática con un cartel que dice: “Cazzu tu lucha nos sirvió a muchas porque gritamos fuerte y nos escuchaste”. Además, dejó una reflexión que emocionó a sus seguidores: “Siempre escribo por nosotras, por ustedes. Por las que me quieren y las que no. En contra de lo que YA NO se tolerará más.”

Por último, confesó: “Cantar, componer y dárselos para que sirva y les resuene en el corazón. La música es mi colaboración. Por Camila que nunca me voy a olvidar y por ustedes. Celebramos las que estamos, celebramos un derecho que no se debería celebrar, estar vivas y poder hablar. Luchamos por las que no están y para que nunca falte una más. #8m”

Cazzu se emocionó al hablar de La Joaqui: “Estuvo entre la vida y la muerte”

Durante una entrevista en Urbana Play, Cazzu se refirió a la historia que La Joaqui contó sobre violencia de género y se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo que pasó junto a su amiga y colega al señalar que “estuvo entre la vida y la muerte”.

“Sentí que podía perder a mi amiga, sentí miedo. Pasó hace mucho tiempo y no sabía que ella lo iba a contar, era nuestro secreto y me emociona mucho que ella lo cuente; una cosa es militar y otra cosa es estar entre la vida y la muerte”, dijo la rapera, quien no aguantó el llanto.

Cazzu y La Joaqui en sus comienzos Foto: Pinterest

Además, destacó a su colega y amiga ya que fue la primera en insertarse en las batallas de freestyle, cuando era un ambiente en el que estaba rodeada de hombres. “El lugar de ella era muy injusto”, opinó.