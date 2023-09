Con su álbum debut, Post Mortem, Dillom se ha convertido en la gran revelación del género urbano nacional. Este exitoso primer disco (lanzado a fines del 2021 bajo su propio sello, Bohemian Groove) lo llevó a presentarse en varios escenarios. Entre ellos, los festivales Cosquín Rock y Lollapalooza Argentina, e importantes venues como Vorterix, Luna Park y el Movistar Arena.

Tras el final del Post Mortem Tour, Dillom estrenó un documental con imágenes inéditas de los shows, el detrás de escena y testimonios de los protagonistas. La premiere exclusiva se realizó este lunes 4 de septiembre en el Teatro San Martín de Buenos Aires ante un selecto número de invitados.

Dillom estrenó el documental de Post Mortem Tour: “Estos últimos detalles te vuelven a emocionar” Foto: Irish Suarez

Luego de la proyección del film, el artista conversó con Vía Urbano acerca de sus mejores recuerdos de la gira, qué significa cerrar esta etapa en su carrera artística y cuáles son sus planes a futuro.

Mano a mano con Dillom en la premiere de Post Mortem Tour: El Documental

— ¿Qué sentís tras concluir la etapa de Post Mortem?

Dillom: Mucha emoción, yo como que un poco ya la tengo cerrada hace bastante la etapa de Post Mortem, pero bueno estas cositas, estos últimos detalles como que te vuelven a emocionar. Te vuelven a hacer tomar dimensión, visto desde afuera. Ahora que no estoy tanto en la gira, ver en retrospectiva te hace dar cuenta la locura que fue.

— ¿Cuál fue el primer show de la gira que te impactó?

— El primero fue en Cosquín, la primera vez que tocamos con la banda. Yo no me suelo poner nervioso con los shows pero ese día estaba que me vomitaba encima de los nervios. Fue ver todo lo que uno hizo en el estudio y lo que ve por redes, reflejado en el público. Impacta en la vida real, y más en un festival que es más rockero, de otro palo. El recibimiento fue increíble, trapos, banderas, lleno de gente por todos lados. Ahí fue cuando dijimos “a la m*erda, acá se está armando algo piola”.

— ¿Un show del tour que haya sido muy especial?

— El Lollapalooza lo tengo bastante marcado como un punto que digo “bueno, acá se fue todo al c*rajo” pero todos los shows son inolvidables, fueron todos muy especiales. Obviamente los que hago acá en Buenos Aires, que es mi casa, son los shows más grandes y en los que puedo permitirme hacer más cosas.

— ¿Canción favorita para tocar en vivo?

— A mí me gusta mucho tocar “1312″ o “Piso 13″, son como los temas más pesados y me gusta lo que se genera en el público.

— ¿Qué se viene después de Post Mortem?

— Un montón de cosas, la verdad. Obviamente que más música, cuando sea el momento dado. Pero bueno, dentro de poco iremos sacando algunas cositas.

— ¿En lo que queda del año habrá algún lanzamiento?

— Si se portan bien, sí.