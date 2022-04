Daddy Yankee dará su último show en la Argentina el próximo 1 de octubre, en el marco de su gira despedida “La última vuelta” con su álbum “Legendaddy”. Lo cierto es que los fanáticos del cantante puertorriqueño de reggaetón en el país están a la expectativa del anuncio de la venta de entradas.

La gira de Daddy Yankee dará inicio el 10 de agosto en Portland, Estados Unidos y, antes de su llegada a la Argentina, tendrá muchas funciones por Norteamérica y Chile.

Tour 2022 de Daddy Yankee. Foto: Sitio Daddy Yankee

Hasta el momento, no se confirmó el lugar en el que se presentará Daddy Yankee en Buenos Aires y, si bien se especulaba con que la venta de entradas comenzaría el 30 de marzo, aún se espera el anuncio oficial para la fecha de expendio de tickets.

Lo que sí se sabe es que las entradas se podrán conseguir a través de la página oficial https://daddyyankee.com, donde se pueden obtener tickets para cualquiera de sus recitales por el mundo.

“En esta carrera, que ha sido una maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande. Formalmente, anuncio mi retiro de la música”, había manifestado Ramón Luis Ayala Rodríguez.