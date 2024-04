Francisca Gil, mejor conocida en el ambiente musical como Chita, es una cantante y compositora argentina que lleva varios años en la industria. Su música mezcla diferentes ritmos musicales de la cultura anglosajona americana, que aprendió mientras estudiaba en Inglaterra, con sonidos ligados al pop y el género urbano.

Chita lanzó “Maldito Mío” y anunció un show en Buenos Aires para presentar su álbum Atelier Foto: Toto Pons

En 2018, Chita presentó un EP homónimo, con 4 temas titulados “Algo más”, “Bring Me Down”, “Piel” y “Take It Slow”. Ese mismo año también lanzó la canción “No fue”, junto a Ca7riel. Pero esta no sería la única colaboración con figuras de la escena urbana nacional.

En 2019, la cantante publicó los sencillos “Mentira”, “Vibes”, “Tal vez” y su álbum Encanto, que contiene “Nada más que hablar”, su colaboración con el exponente del trap, Neo Pistea. Al año siguiente, lanzó “Dándote”, esta vez con la participación de la rapera argentina Cazzu.

Chita, cantante

El 2021 fue un gran año para la artista con varios singles, entre ellos “Corazón Valiente”, su homenaje a Gilda junto a Lito Vitale. Meses más tarde, llegó el turno del tema “Dwele” y “Papi”, su featuring con BB Asul.

Este año, Chita se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum, Atelier. Para ello, estrenó en marzo de este año “Sola”, el primer corte difusión de este disco. Ahora, acaba de lanzar “Maldito Mío”, el segundo adelanto de su nuevo proyecto con el que trae una nueva impronta pop.

Así suena “Maldito Mío”, lo nuevo de Chita

Con una elegancia única y una historia desoladora por contar, Chita apuesta por el desamor, la pérdida y el dolor en “Maldito Mío”. Este nuevo sencillo tiene el sonido de un pop sofisticado, logrando una conexión única con su sensualidad y la profundidad de su poderosa voz.

“Maldito Mío” fue el tercer tema que se compuso durante la creación de este nuevo álbum. Fue grabado en Los Ángeles junto a Claudia Brant y Josh Cumbee, mezclando letras que expresan desamor, profundidad y venganza. Inspirándose en uno de sus boleros favoritos, lo que se refleja en la cadencia de la canción con el sonido de la guitarra, Chita se introduce en el género pop sin perder el estilo que la caracteriza.

Por otra parte, el videoclip, dirigido por Rocío Gastaldi, invita a un viaje introspectivo con una propuesta estética llena de luz y tonos claros, pero a su vez, en las sombras que ahondan las emociones contrapuestas de la letra.

Chita presentará su nuevo álbum con un show en C Complejo Art Media

Atelier, el nuevo álbum de Chita, ya tiene fecha de presentación oficial con un show en vivo que será el viernes 7 de junio en el C Complejo Art Media de Buenos Aires y las entradas se encontrarán a la venta desde el 18 de abril a través de Passline.