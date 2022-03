Este viernes 18 de marzo es la primera fecha del Lollapalooza Argentina 2022 y en la que estaba prevista la participación del cantante español Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana. Pero a tres días del evento, el artista canceló su show.

Lo informó a través de un comunicado emitido por las autoridades del festival en el que detalló que el artista “no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesarios para su actuación”. El rapero era uno de las figuras más esperados de la fecha junto a Miley Cirus, Bizarrap, Duki, Emilia, Natalie Pérez y Louta.

Siendo referente del universo urbano, el artista se acercó a las músicas de su infancia con una mirada moderna. (Gentileza Sony Music).

“Por razones ajenas a Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C. Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesario para la realización de su actuación en la edición 2022, por lo que se ve obligado a cancelar su presentación”, anunció la información difundida por las vías oficiales del evento que se desarrollará durante todo el fin de semana en el Hipódromo de San Isidro.

El comunicado del Lollapalooza por la baja de C. Tangana Foto: Prensa Lollapalooza

Al mismo tiempo anunciaron: “C. Tangana se disculpa ante todos sus fans y lamenta mucho no poder brindar su show, y tanto la oficina del artista como DF Entertainment esperan muy pronto anunciar su próxima presentación en Argentina”. El intérprete también compartió el comunicado en sus historias de Instagram y agregó el emoji de una carita triste.

El mensaje de C. Tangana Foto: Prensa Lollapalooza

Más bajas y cambios en el Lollapalooza Argentina 2022

Además de C. Tangana otras personalidades con shows confirmados manifestaron su baja del evento sobre último momento. Fue el caso de Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard, en cuyo comunicado expresaron que no darán sus shows en Latinoamérica “debido a circunstancias imprevistas, ajenas a la producción y relacionadas al Covid-19″. De todas formas, fueron confirmadas sus presentaciones para la edición del 2023.

Tras la salida del intérprete de “Tu me dejaste de querer”, desde el festival anunciaron la incorporación de dos nuevos artistas en su reemplazo: una es la DJ Brandi Cyrus, la hermana de la cantante Miley Cyrus, que se presentará el viernes; y el otro es el cantante estadounidense Two Feet, quien tocará el sábado 19.

Grilla y horarios del Lollapalooza Argentina 2022

Es el festival más convocante de Argentina. Lollapalooza dio a conocer los horarios para los días 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El Festival tiene como artistas principales a Miley Cyrus, The Strokes y Foo Fighters. Serán 95 bandas distribuidas en cuatro escenarios a los que se suma el Kidzapalooza, lugar especialmente pensado para que se diviertan los más chicos.