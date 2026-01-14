BTS en Argentina 2026: todo sobre la venta de las entradas, precios y dónde comprarlas

En las últimas horas, Big Hit Music oficializó a través de Weverse los países y las fechas del BTS World Tour. De acuerdo con la información pertinente, RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook, harán dos grandes presentaciones en la Argentina durante su gira mundial y, como es de suponer, la euforia es total.

Según la programación oficial, los siete miembros de BTS actuarán en la Argentina el 23 y 24 de octubre de 2026. La visita del grupo surcoreano a la Nación estará a cargo de la productora DF Entertainment, y aunque todavía no han anunciado la preventa de los boletos, invitaron a los fanáticos a suscribirse en la página de AllAccess (el sistema de ticketing que usarán para la compra y venta de las entradas).

DF Entertainment en Instagram.

Aunado a ello, Big Hit Music anticipó que quienes tengan la ARMY MEMBERSHIP de BTS podrán participar en la preventa de los boletos, pero la situación todavía no está del todo esclarecida para la Argentina.

Aun así, los fanáticos de BTS ya compraron la membresía referida a través de la página de Weverse y, según se muestra en pantalla, esta tiene un costo de 19.67 dólares (aproximadamente 28.700 pesos argentinos al tipo de cambio actual del mercado).

BTS impactará en la Argentina con dos presentaciones en vivo.

Mientras los temas que respectan a los conciertos de BTS en el país se terminan de concretar, la empresa que maneja al grupo surcoreano ya anticipó el valor de las entradas para los conciertos que se efectuarán en Corea.

SOUNDCHECK: $178.00 USD.

GENERAL R: $150.00 USD.

GENERAL S: $135.00 USD.

Tal como se explicó anteriormente, tales precios solo serán válidos en Corea, pero con base a estos, se puede tener un cálculo aproximado de cuánto costarían las entradas de los conciertos de BTS en la Argentina. Realizando las comparativas con el dólar blue, los precios quedarían así:

SOUNDCHECK: 267 mil ARS.

GENERAL R: 225 mil ARS.

GENERAL S: 202,5 mil ARS.

Así se reflejan los precios para los conciertos de BTS en Corea.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los costos de las entradas de los conciertos de BTS siempre han sido mucho más bajos en Corea que en cualquier otro país.

Mientras DF Entertainment comparte la información oficial que respecta al valor de las entradas, en Weverse también destacaron que, para su gran gira, BTS armará un escenario 360, donde el público rodea completamente el área y se obtendrá una vista panorámica e inmersiva de RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook.

BTS usará un escenario 360 para su gira mundial.

Este tipo de estructuras especulan que se podría crear en el Estadio River Plate, pero el lugar de los conciertos de BTS en Argentina tampoco se ha confirmado.

Fechas confirmadas de la gira mundial de BTS

Corea del Sur : 9, 11 y 12 de abril de 2026 en Goyang.

Japón : 17 y 18 de abril de 2026 en Tokio.

Estados Unidos : 25 y 26 de abril de 2026 en Tampa, 2 y 3 de mayo de 2026 en El Paso, 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Las Vegas, 16 y 17 de mayo de 2026 en Stanford, 23, 24 y 27 de mayo de 2026 en Las Vegas, 1 y 2 de agosto de 2026 en East Rutherford, 5 y 6 de agosto de 2026 en Foxborough, 10 y 11 de agosto de 2026 en Baltimore, 15 y 16 de agosto de 2026 en Arlington.

México : 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Ciudad de México.

España : 26 y 27 de junio de 2026 en Madrid.

Bélgica : 1 y 2 de julio de 2026 en Bruselas.

Reino Unido : 6 y 7 de julio de 2026 en Londres.

Alemania : 11 y 12 de julio de 2026 en Múnich.

Francia : 17 y 18 de julio de 2026 en París.

Canadá : 22 y 23 de agosto de 2026 en Toronto.

Colombia : 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá.

Perú : 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima.

Chile : 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago.

Argentina : 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires.

Brasil : 30 y 31 de octubre de 2026 en São Paulo.

Taiwán : 19, 21 y 22 de noviembre de 2026 en Kaohsiung.

Tailandia : 3, 5 y 6 de diciembre de 2026 en Bangkok.

Malasia : 12 y 13 de diciembre de 2026 en Kuala Lumpur.

Singapur : 19, 20 y 22 de diciembre de 2026.

Indonesia : 26 y 27 de diciembre de 2026 en Yakarta.

Australia : 12 y 13 de febrero de 2027 en Melbourne, 20 y 21 de febrero de 2027 en Sídney.

China : 6 y 7 de marzo de 2027 en Hong Kong.

Filipinas: 13 y 14 de marzo de 2027 en Manila.