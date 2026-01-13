BTS en Argentina 2026: confirman dos shows en Buenos Aires y la euforia es total

La cuenta regresiva para el regreso de BTS sumó uno de sus anuncios más esperados: el grupo confirmó que su gira mundial de 2026 incluirá dos fechas en Argentina, programadas para el 23 y 24 de octubre en Buenos Aires. La noticia desató la euforia entre los fans locales, que aguardaban desde hace años la vuelta de la banda surcoreana a los escenarios de la región.

A través de un extenso comunicado publicado por HYBE Labels en la plataforma de Weverse, BTS remarcó que para este gran regreso contarán con un nuevo álbum de estudio compuesto por 14 canciones. Dentro de esta discografía se incluirá material completamente inédito y reflejará la evolución artística del grupo, combinando la esencia que los llevó al éxito global con nuevas exploraciones sonoras.

Los siete integrantes (RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook) participaron activamente en el proceso creativo, aportando vivencias personales, emociones y aprendizajes acumulados a lo largo de los últimos años.

Fechas confirmadas de la gira mundial de BTS

Corea del Sur : 9, 11 y 12 de abril de 2026 en Goyang.

Japón : 17 y 18 de abril de 2026 en Tokio.

Estados Unidos : 25 y 26 de abril de 2026 en Tampa, 2 y 3 de mayo de 2026 en El Paso, 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Las Vegas, 16 y 17 de mayo de 2026 en Stanford, 23, 24 y 27 de mayo de 2026 en Las Vegas, 1 y 2 de agosto de 2026 en East Rutherford, 5 y 6 de agosto de 2026 en Foxborough, 10 y 11 de agosto de 2026 en Baltimore, 15 y 16 de agosto de 2026 en Arlington.

México : 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en Ciudad de México.

España : 26 y 27 de junio de 2026 en Madrid.

Bélgica : 1 y 2 de julio de 2026 en Bruselas.

Reino Unido : 6 y 7 de julio de 2026 en Londres.

Alemania : 11 y 12 de julio de 2026 en Múnich.

Francia : 17 y 18 de julio de 2026 en París.

Canadá : 22 y 23 de agosto de 2026 en Toronto.

Colombia : 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá.

Perú : 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima.

Chile : 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago.

Argentina : 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires.

Brasil : 30 y 31 de octubre de 2026 en São Paulo.

Taiwán : 19, 21 y 22 de noviembre de 2026 en Kaohsiung.

Tailandia : 3, 5 y 6 de diciembre de 2026 en Bangkok.

Malasia : 12 y 13 de diciembre de 2026 en Kuala Lumpur.

Singapur : 19, 20 y 22 de diciembre de 2026.

Indonesia : 26 y 27 de diciembre de 2026 en Yakarta.

Australia : 12 y 13 de febrero de 2027 en Melbourne, 20 y 21 de febrero de 2027 en Sídney.

China : 6 y 7 de marzo de 2027 en Hong Kong.

Filipinas: 13 y 14 de marzo de 2027 en Manila.

El recorrido de BTS por América Latina antes de su esperado comeback

La relación de BTS con América Latina comenzó a construirse desde los primeros años de su carrera. En 2014, el grupo tuvo su primer contacto con la región al participar en un fanmeeting en São Paulo y luego presentarse en un evento de Music Bank en Ciudad de México, una aparición clave que les permitió darse a conocer ante un público que empezaba a descubrir el fenómeno del K-pop. Aquella visita sentó las bases de un vínculo que con el tiempo se volvería cada vez más fuerte.

Un año después, América Latina pasó a formar parte de su primera gira mundial, The Red Bullet, con presentaciones en México, Chile y Brasil. La respuesta del público confirmó el crecimiento de su popularidad en la región, algo que se reforzó en 2017, cuando BTS regresó a Chile con The Wings Tour y volvió a México para participar en KCON, uno de los festivales más importantes del género. Esa etapa marcó las últimas actuaciones del grupo completo en territorio mexicano hasta el momento.

Los BTS en 2019, cuando el servicio militar aún estaba lejos. (AP)

Tras su última gran parada latinoamericana en 2019, con dos conciertos multitudinarios en São Paulo durante la gira Love Yourself: Speak Yourself, BTS entró en una nueva fase de su carrera. Aunque los integrantes continuaron activos de manera individual, el grupo hizo una pausa para cumplir con el Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur, proceso que concluyó en junio de 2025.

Ahora, el regreso se materializa con BTS The 5th Album, previsto para el 20 de marzo, su primer disco de estudio desde Map of the Soul: 7. Este lanzamiento marca una nueva etapa para la banda, que vuelve al estudio con la mirada puesta en el futuro y en reencontrarse con su público a nivel global.