BTS en Argentina 2026: cómo comprar la membresía ARMY para la preventa de entradas de los shows sin tener PayPal

Aunque Big Hit Music todavía no informó sobre cómo será el proceso de boletería en la Argentina, la empresa que representa a RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook, ya anticipó que quienes cuenten con la membresía ARMY, tendrán la posibilidad de participar en la preventa de las entradas para asistir a los conciertos en vivo de BTS.

En caso de que todavía no tengas la membresía mencionada y no sepas cómo adquirirla, sigue los siguientes pasos:

Ingresa en la página oficial de Weverse a través del navegador de preferencia: https://weverse.io/

Crea una cuenta siguiendo los pasos correspondientes (en caso de que no la tengas).

Dirígete al buscador principal de la plataforma y escribe BTS

Entra al canal oficial de BTS y presiona cuidadosamente la barra que dice “Membership”.

Pasos para comprar la membresía Army en Weverse.

Selecciona la segunda opción presentada con el icono lila.

A continuación, saldrán tres links. Para quienes residan dentro de la Argentina, deberán ingresar a la opción que dice: Membership subscription (GLOBAL) .

Clickea sobre la membresía ARMY que te saldrá en pantalla y luego presiona Comprar .

Selecciona la barra que dice Ingresar la información y llena las casillas correspondientes con tus datos actuales. En este punto, también deberás dar tu consentimiento de Weverse en la parte superior para que el proceso se complete.

Si realizas todo como corresponde, podrás dirigirte a la sección de Método de pago y seleccionar la opción eXimbay .

Allí, presiona la tarjeta que actualmente posees y sigue el proceso como en cualquier compra en línea realizada previamente.

Cómo pagar la membresía sin Paypal.

Luego de que la compra se complete y el pago se haga efectivo, en la cuenta de Weverse podrás ver la membresía ARMY correspondiente. Esta tarjeta, tendrá el nombre y apellido de la persona que la compró y, además, reflejará un código PERSONAL Y ÚNICO.

Con el código indicado podrás, posteriormente, participar en la preventa de las entradas para las presentaciones de BTS en Argentina. Es de suma importancia que los datos de la membresía sean confidenciales; solo así evitarás cualquier tipo de inconveniente futuro y podrás disfrutar de todos los beneficios que ofrece la membresía ARMY de Weverse.

Igualmente, es recomendable que, para el registro posterior en la boletería de AllAccess, realices los procedimientos con el mismo correo, nombre y número de teléfono, ya que estos serán evaluados de manera rigurosa al momento de adquirir las entradas e ingresar a los conciertos.

Membresía Army activa a través de Weverse.

Cuánto costarían las entradas de los conciertos de BTS en Argentina

Según la programación oficial, los siete miembros de BTS actuarán en la Argentina el 23 y 24 de octubre de 2026. La visita del grupo surcoreano a la Nación estará a cargo de la productora DF Entertainment, y aunque todavía no han anunciado la preventa de los boletos, invitaron a los fanáticos a suscribirse en la página de AllAccess (el sistema de ticketing que usarán para la compra y venta de las entradas).

DF Entertainment en Instagram.

Aunado a ello, Big Hit Music anticipó que quienes tengan la ARMY MEMBERSHIP de BTS podrán participar en la preventa de los boletos, pero la situación todavía no está del todo esclarecida para la Argentina.

Aun así, los fanáticos de BTS ya compraron la membresía referida a través de la página de Weverse y, según se muestra en pantalla, esta tiene un costo de 19.67 dólares (aproximadamente 28.700 pesos argentinos al tipo de cambio actual del mercado).

Mientras los temas que respectan a los conciertos de BTS en el país se terminan de concretar, la empresa que maneja al grupo surcoreano ya anticipó el valor de las entradas para los conciertos que se efectuarán en Corea.

SOUNDCHECK: $178.00 USD.

GENERAL R: $150.00 USD.

GENERAL S: $135.00 USD.

Tal como se explicó anteriormente, tales precios solo serán válidos en Corea, pero con base a estos, se puede tener un cálculo aproximado de cuánto costarían las entradas de los conciertos de BTS en la Argentina. Realizando las comparativas con el dólar blue, los precios quedarían así:

SOUNDCHECK: 267 mil ARS.

GENERAL R: 225 mil ARS.

GENERAL S: 202,5 mil ARS.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los costos de las entradas de los conciertos de BTS siempre han sido mucho más bajos en Corea que en cualquier otro país.

Así se reflejan los precios para los conciertos de BTS en Corea.

En tanto DF Entertainment comparte la información oficial que respecta al valor de las entradas, en Weverse también destacaron que, para su gran gira, BTS armará un escenario 360, donde el público rodea completamente el área y se obtendrá una vista panorámica e inmersiva de RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook.