Brenda Asnicar le pidió un beso en vivo a un actor y la respuesta generó polémica: “Pero somos...”

Brenda Asnicar volvió a convertirse en tema de conversación, aunque en esta oportunidad no fue por el lanzamiento de un nuevo proyecto artístico ni por su carrera musical.

Brenda Asnicar apuesta por su música.

La actriz sorprendió al público al compartir, en plena transmisión en vivo, una confesión inesperada que generó un clima de tensión. En su relato, sacó a la luz un recuerdo íntimo de su pasado que tuvo como protagonista a su colega y excompañero de elenco, Gastón Soffritti.

El incómodo momento que vivió Brenda Asnicar con Gastón Soffritti

El episodio ocurrió durante su participación como invitada en el streaming Había que decirlo, de El Trece. En el transcurso de la conversación, y con absoluta espontaneidad, Brenda dejó escapar una frase que tomó por sorpresa al conductor: “Mi primer beso televisivo fue contigo”.

Con la mirada fija en su colega, la actriz pronunció esas palabras que no tardaron en generar la reacción de Gastón Soffritti. Entre risas y asombro, él atinó a contestar: “¿En serio?”.

Lejos de conformarse con aquella confesión, Brenda decidió ir un poco más allá y lanzó una ocurrencia que aumentó la tensión en el estudio: “¿Me das otro?”. La respuesta de Gastón no se hizo esperar y, con seriedad, marcó límites: “No, ¿qué querés, que me mate mi novia?”.

El intercambio siguió unos segundos más. Buscando descomprimir el clima, Asnicar retrucó con picardía: “Ah, ¿tenés novia? Chicos, pero somos actores”. Entre risas incómodas y con un gesto de vergüenza, se tapó la cara, mientras Soffritti aprovechó para traer a la memoria los proyectos en los que trabajaron juntos: “Y después volvimos a hacer pareja, varias veces. Se quiere matar”.

Gastón Soffriti, Laura Esquivel, Brenda Asnicar y Andrés Gil.

Tras el tenso ida y vuelta, los panelistas no dudaron en intervenir y fueron al grano con una pregunta que flotaba en el aire: si en algún momento el vínculo entre ellos había traspasado la pantalla. Ante la consulta, Gastón Soffritti despejó todas las dudas y fue categórico al afirmar que lo suyo siempre se limitó al terreno de la ficción. Esa aclaración permitió distender un poco el clima, aunque la escena ya se había convertido en uno de los momentos más llamativos del programa.

En un intento por poner punto final al incómodo episodio y demostrar que no había actuado con mala intención, Brenda Asnicar decidió disculparse frente a todos: “Chicos, no, no, yo no sabía que tenías novia. Pido perdón. Pido perdón públicamente”. Pese a sus palabras, la situación ya se había vuelto tema de conversación en las redes y entre los espectadores.

Brenda Asnicar en Patito Feo

Lo que comenzó como un simple recuerdo de los primeros pasos de Asnicar en la televisión terminó transformándose en un episodio cargado de nervios, risas y revelaciones inesperadas. Un claro ejemplo de cómo un instante espontáneo en vivo puede dar lugar a un momento viral que nadie imaginaba.