Brenda Asnicar posó frente al espejo con un look de entrecasa pero una prenda particular se llevó todas las miradas

Brenda Asnicar es una referente fashionista. En Instagram comparte los looks del momento y enciende miradas con las prendas trendy del momento. Pasar desapercibida no es una opción para ella y sabe a la perfección como brillar con cada atuendo elegido.

Siempre va por más. Las últimas vanguardias del mundo de la moda están en su radar. Combina colores, diferentes texturas y prendas arriesgadas. Crea la mezcla perfecta para obtener conjuntos de prendas únicos en donde en cada detalle está su impronta.

En Instagram revoluciona corazones con toda novedad que comparte. Cosecha halagos con cada look que luce. En su guardarropa nunca pueden faltar los must de la temporada. Se ha consagrado como una influencer del mundo de la moda atenta a las novedades.

Brenda Asnicar dio cátedra de estilo luciendo un look arriesgado y audaz. La parte superior, una remera oversize y la combinó con unos botas metalizados con taco en color plateado mega tendencia. Sin lugar a dudas, este accesorio será la estrella de la temporada. Ideal para combinar con looks para el día y también nocturnos. La publicación fue todo un éxito y el outfit se llevó todos los halagos.

La actriz va por todo y combina a la perfección diferentes prendas. Su estilo no conoce de límites y los diseños innovadores brillan en cada uno de sus outfits. En Instagram causa sensación y conquista los likes de sus fans.

Brenda Asnicar apostó por un look fresco y canchero. Ideal para los días de calor. Lució una remera oversize mega trendy y lo combinó con unas botas metalizadas de taco. La actriz marcó tendencia y se llevó todos los aplausos.