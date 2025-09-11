La fuerte denuncia de Gastón Soffritti contra Cris Morena y el duro relato en su libro: “Tenía 12 años...”.

Gastón Soffritti lanzó su primer libro, Vos Sí Que No Tenés Problemas, el pasado 1 de septiembre de 2025, y rápidamente se desató la polémica. Según se supo, el actor habría dedicado uno de los capítulos a Cris Morena, a quien acusa de maltrato durante sus primeras experiencias en las grabaciones.

Gastón Soffritti

Así reveló Gastón Soffritti el maltrato que recibió por parte de Cris Morena

“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”, relató el actor en una de las páginas de su libro.

En tanto, en el programa Vamos Las Chicas comentaron sobre la declaración: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando se hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?”.

Luego, siguieron leyendo el fragmento del escrito de Soffritti que provocó la polémica: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’“. A continuación, aclararon: “Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra”.

Pero esas no fueron las únicas líneas en las que Gastón Soffritti habló sobre los supuestos maltratos durante las grabaciones de las que formó parte en su infancia junto a Cris Morena. El actor también reveló cómo funcionaba lo que él describió como un “sistema de castigos” aplicado al elenco infantil.

Gastón Soffritti confió que no podía dormir durante las grabaciones de "Patito Feo"

“Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”, escribió Soffritti, declaraciones que nuevamente están dando que hablar y generando revuelo en medios y redes sociales.

En conclusión, el debut literario de Gastón Soffritti no solo revela aspectos personales de su infancia en la televisión, sino que también pone sobre la mesa polémicas sobre los métodos de trabajo en los programas infantiles de Cris Morena.

Cris Morena hizo su primera aparición pública tras el fallecimiento de Mila.

Entre anécdotas y denuncias sobre supuestos maltratos y un sistema de castigos, el libro ha logrado captar la atención de medios y redes sociales, dejando abierta la discusión sobre cómo se manejaba el trato hacia los niños en aquellas producciones.