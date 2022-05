Bad Bunny viene de lanzar su nuevo disco “Un verano sin ti” y, a pocos días de su estreno, el cantante puertorriqueño ya rompió varios récords con su reciente álbum.

Con su nuevo álbum “Un verano sin ti”, que está compuesto por 23 canciones y colaboraciones destacadas, rompió el récord de streams en un día en la historia de Spotify el 6 de mayo, día del lanzamiento: llegó a 183,2 millones de transmisiones. En ese sentido, Bad Bunny se transformó en el artista con mayor número de reproducciones en un día a nivel global.

Con esos números, el artista puertorriqueño desplazó a Drake, quien cosechaba 176.8 millones de reproducciones en un día.

En segundo lugar, se posicionó como el disco más reproducido en lo que va del año; en sus primeras 24 horas, alcanzó más reproducciones que cualquier otro álbum del 2022.

Además, las 23 canciones de “Un verano sin ti” ingresaron al Top 30 del ranking global de Spotify y nueve de ellas se encuentran entre las primeras 10.

Se trata del cuarto álbum de estudio de Bad Bunny, que cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas como Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, The Marías, Buscabulla y Bomba Estéreo.

La opinión de Bad Bunny sobre “Un verano sin ti”

El cantante de Puerto Rico lanzó su nuevo disco “Un verano sin ti” y habló sobre ello. Si bien se dedica al urbano, supo combinar rasgos del pop, la cumbia y la electrónica.

“Desde siempre le he dejado claro a la gente que nunca voy a hacer un disco que sea igual a otro”, comenzó Bad Bunny en una entrevista con The New York Times.

Con “Un verano sin ti” le hace honor al nombre y busca trasportar a quien lo escuche a esa estación del año. “Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist”, explicó Bad Bunny. Para crearlo, el artista se inspiró tanto en el pasado como en el presente. Reveló que cuando era un niño, con su familia se iban seguido de vacaciones en Puerto Rico.

Asimismo, Bad Bunny manifestó que, si bien el estilo principal es el pop, se inspiró en la música del salsero Ismael Rivera. “El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, contó.