Bad Bunny en Argentina 2026: así será el setlist de sus shows en River con el Debí Tirar Más Fotos World Tour

A un mes de sus shows en la Argentina, Bad Bunny volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por un anuncio oficial ni por una sorpresa en redes, sino por una filtración que rápidamente se volvió viral entre sus fans. Se trata de un supuesto set list del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, que comenzó a circular previo sus presentaciones en Colombia y que muchos dan por confirmado como la base de lo que traerá a Buenos Aires.

El artista puertorriqueño se presentará el 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio River Plate, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. Con entradas agotadas y expectativas altísimas, cualquier pista sobre el repertorio genera revuelo inmediato. Y esta vez no fue la excepción.

La imagen filtrada enumera más de 30 canciones y recorre distintas etapas de su carrera. Aparecen temas de su último disco, “DtMF”, junto a hits infaltables que marcaron su camino global. El listado sugiere un show extenso, pensado como una experiencia completa, con momentos de fiesta, nostalgia y mucha conexión con el público.

El cantante presentará más de 30 canciones.

Una por una, todas las canciones que presentará Bad Bunny en sus shows

Según la imagen del set list filtrado que empezó a circular en redes tras los shows en Colombia, estas serían todas las canciones que Bad Bunny estaría tocando en el “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. El orden y los títulos se respetan tal como aparecen en la placa viral:

Mudanza Intro (Opening Act)

La Mudanza

Callaíta

Pitorro de Coco

Velita

Turista

Baile Inolvidable

Nueva Yol

Concho Interlude – La Casita

Veldá

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

Voy a Llevarte Pa PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce (Remix)

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

DÁKITI

Monaco

Canción exclusiva para Colombia

Café con Ron

Ábreme Paso

Jacobo Interlude

Ojitos Lindos

La Canción

Kloufrens

Bokete

El Apagón

DtMF

Eoo

El set list de Bad Bunny para Colombia.

Por ahora, Bad Bunny no confirmó oficialmente este repertorio, pero el listado coincide con lo que viene sonando en otros países y con la narrativa del tour. Si se mantiene para Argentina, el público de River tendrá un recorrido completo por todas las eras del Conejo Malo, con hits, rarezas y cierres bien arriba.