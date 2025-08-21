Acru es uno de los refrentes del rap argentino. Desde sus comienzos como freestyler, en competencias como El Quinto Escalón, ha logrado representar el hip hop nacional. Ahora, vuelve a convertirse en embajador del género en un proyecto muy especial: Soundtrash, la nueva propuesta musical de Blender.

Acru se suma a Soundtrash, la nueva propuesta de Blender de sesiones de música en vivo

La primera banda en atravesar el cubo fue La Bersuit, seguida por Eruca Sativa. En la tercera sesión llegó el turno de Acru, una de las voces más potentes del rap argentino. Agustín Cruz protagoniza la Session 3 de Soundrash tocando por primera vez acompañado de una banda. Esta session ya está disponible en el canal de YouTube de Blender.

Qué es Soundtrash, la propuesta audiovisual de Blender

En la era de las sesiones de música, BLENDER revoluciona la manera de ver y escuchar música con SOUNDTRASH, una cápsula audiovisual que transforma la experiencia de un concierto: aquí, la música no solo se escucha, se vive desde adentro.

Nada de escenarios típicos ni planos previsibles: en un cubo blanco, minimalista y envolvente, cada rincón se convierte en lienzo, cámara y atmósfera. La música explota en su estado más crudo, íntimo y auténtico. Gracias a los anteojos inteligentes que capturan la perspectiva de los músicos, los espectadores pueden ver lo que ellos ven, sentir lo que ellos sienten, y vivir cada nota, cada gesto, cada mirada como si fueran propios.

La cobertura en redes y el detrás de escena está a cargo de Mikki Lusardi, referente del rock argentino, quien aporta su mirada única, cercana y descontracturada. Con entrevistas, backstage y conversaciones auténticas, logra transmitir la esencia de los artistas y acercar al público a sus secretos más íntimos.

Además del impacto visual, el sonido es protagonista absoluto en SOUNDTRASH. Cada sesión se graba en vivo con calidad de estudio, capturando la crudeza, la energía y la espontaneidad del momento. Nada está editado ni retocado: lo que se escucha es lo que realmente sucede dentro del cubo, un registro fiel de la fuerza de cada banda y del pulso irrepetible de cada interpretación.