La violencia en el fútbol no cesa y este viernes tuvo un nuevo y lamentable capítulo en Tucumán, cuando durante la tarde, en la previa del partido entre San Martín y Atlanta, barras atacaron a tiros a un grupo de dirigentes y periodistas partidarios del “Bohemio”.

El hecho tuvo lugar en la casa del presidente de la peña “Bohemios del Norte”, donde se encontraban compartiendo un almuerzo. Por los disparos, resultó herido un periodista partidario que debió ser trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

El dirigente y periodista “Turco” Alaluf contó lo sucedido en una entrevista con TyC Sports: “Estamos bien, pero tengo que decir que nací de nuevo. Lo pasamos mal. Hay un periodista partidario de Atlanta herido en la pierna”, comenzó diciendo.

Luego detalló que, “fueron muchísimos disparos. Estábamos en la casa del presidente de la peña de Atlanta acá en el norte del país. Estábamos compartiendo con algunos dirigentes, almorzando. Vinieron 15 barras en moto y empezaron a disparar”.

“Dispararon y nos dijeron que ‘acá no se jode’ y que de acá ‘no se van a ir vivos’. Nos agarraron desprevenidos. Era una sobremesa, habíamos almorzado”. “Me robaron la camiseta, me dispararon porque forcejeé con uno. La verdad no lo pensé, en ese momento la impotencia de que me quisieran robar pudo más”, explicó.

Desde la Comisión Directiva de Atlanta repudiaron lo sucedido y emitieron un comunicado oficial al respecto:

El Club Atlético Atlanta repudia el brutal ataque del día de la fecha a periodistas partidarios del club y a socias y socios de la Peña Bohemios del Norte en San Miguel de Tucumán. Los mismos fueron atacados por personas identificadas con los colores de San Martin de Tucumán, quienes incluso dispararon armas de fuego en la Sede de la Peña Bohemios del Norte, lugar en el que también había niños y niñas.

Como consecuencia de este violento ataque resultó herido en un pie un periodista partidario que está siendo atendido en un centro de salud.

En este momento los Dirigentes del club presentes en la provincia se encuentran acompañando al grupo y ya se han radicado las respectivas denuncias en la comisaría correspondiente.