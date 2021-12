El aumento de los casos de coronavirus y la amenaza de la variante Ómicron ha generado la atención de los especialistas y Tucumán no es la excepción. Las autoridades sanitarias de la provincia han tomado una serie de medidas a fin de intentar retrasar el ingreso de la nueva variante.

De manera que se ha decidido reforzar los controles fronterizos en el Aeropuerto Benjamín Matienzo, terminal de ómnibus y Valentín Jiménez, límite con Santiago Del Estero.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, recorrió los puestos de control para supervisar los trabajos.

“La variante Ómicron está prácticamente en todo el mundo ya distribuida en muchos países, y en el Argentina está circulando en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Por lo que hemos puesto dispositivos de control en Valentín Jiménez, el límite con Santiago del Estero, donde a todas las personas que vengan de esta provincia le hacemos un interrogatorio para ver si tienen síntomas y le ofrecemos hacerse un hisopado”, dijo el ministro.

“Esto es para que estas personas que estén ingresando a Tucumán y que muy probable lleguen a reunirse con sus familiares en estas fechas, tengan las posibilidades de saber si son positivos o no. Sabemos que la variante Ómicron es una variante muy contagiosa que una vez que ingresa, es muy difícil de controlar por lo que en Tucumán estamos intentado retrasar su ingreso y de esta forma retrasar la circulación viral comunitaria”, agregó.

Luego explicó que el objetivo es que, “la idea es que las personas que vienen de otras provincias, si tienen síntomas y quieren sacarse las dudas con un hisopado, lo puedan hacer. Por otro lado, le pedimos a la comunidad que, sí reciben alguien que vienen de otras provincias que tengan precaución. Ya tenemos información de personas que vinieron de otras provincias y que de pronto luego dos días de ingresar se enteran que estuvieron en contacto con personas que dieron positivo. Por ejemplo tenemos una persona que vino de Dinamarca, y que al llegar acá se enteró que un contacto estrecho de él estaba positivo con Ómicron; por lo tanto lo que pedimos es responsabilidad y solidaridad, de todos los que ingresen a Tucumán no compartan los espacios con gente, hasta que no pasen unos días y se aseguren de que no son positivos a Covid-19″.

“Si detectamos a alguien que viene de otro lado, se activan todos los protocolos de vigilancia epidemiológica y nosotros lo llamamos por teléfono, y le ofrecemos también que ellos nos llamen y que eventualmente si tienen algún síntoma, que consulten precozmente, porque la idea es evitar la diseminación rápida de esta variante o por lo menos retrasarla. Sabemos que va a llegar, así que la idea es que avancemos desde mañana nuevamente yendo a vacunarnos porque sabemos que todas estas variantes son controladas por las personas vacunadas que evitan la enfermedad grave, no evita que nos contagiemos, pero si que hagamos una enfermedad grave. Lamentablemente, nosotros todavía tenemos fallecidos sin ninguna vacuna y eso es totalmente es evitable. Por lo tanto desde mañana lunes, comencemos a vacunarnos y aquellas personas que tengan la segunda dosis pendiente se la coloquen, como así también la dosis de refuerzo. También les pedimos seguimos cuidándonos con el barbijo bien colocado, la higiene de manos y la distancia social”, detalló.

“El pase sanitario es una medida sanitaria implementada para aquellas personas que no tengan la convicción de vacunarse para cuidar su salud, por lo menos tenga la idea de vacunarse para poder participar de algún evento masivo. Es una medida justamente para cuidar a esa persona que va a compartir espacios con otras personas que pueden estar contagiados y que lo pueden contagiar. Reitero, que es una medida estrictamente sanitaria y que es para proteger a la población”, cerró el titular de la cartera sanitaria.