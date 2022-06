El gobernador Osvaldo Jaldo brindó su opinión sobre el paro del campo convocado por la Mesa de Enlace de empresarios del agro a nivel nacional, para el 13 de julio.

“Hay que ver cuáles son los motivos del paro. A la Argentina la tenemos que cuidar entre todos. Puede haber un gobierno que no esté cumpliendo las expectativas. Puede haber un gobierno con el que algunos coincidimos y otros que no. Pero no podemos ir en contra de la marcha de la República Argentina. No podemos ir en contra del desarrollo de nuestras actividades productivas. El paro causa daño. El paro no ayuda a solucionar los posibles problemas que hay o que puede haber”, analizó el gobernador.

“Quisiera preguntar cuál es el motivo del paro que hoy está haciendo el campo. Si ya levantaron la soja que está a U$D 650. No les faltó combustibles. No les faltó transporte. Algunos la vendieron y otros la tienen guardada con razón porque tienen que defender su producto. Ahora, no le echen toda la culpa al Gobierno nacional”, aseveró.

Luego agregó que “si hacemos un paro ¿a quién perjudicamos? Al ciudadano, porque las mercaderías no van a llegar a las góndolas. Si hacemos un paro desabastecemos los cargamentos del puerto y no podemos cumplir los compromisos internacionales, y la Argentina cada vez tiene menos credibilidad”.

“Hoy a la Argentina tenemos que apoyarla entre todos. Es momento de trabajar, esforzarse, aportar y dialogar”, concluyó el mandatario.