El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló sobre el abastecimiento del gasoil en Tucumán y a las gestiones realizadas en Buenos Aires, ante el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para la normalización de la provisión de combustible en la provincia.

“Tucumán ha sido la primera provincia que ha planteado a nivel nacional la falta de combustible en la región y en nuestra provincia, los primeros días de junio cuando nos reunimos con el secretario de Energía y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Luego, llegamos a las máximas autoridades de YPF, con su vicepresidente Mauricio Martín”, comenzó diciendo el gobernador al respecto.

Ayer esas gestiones ante la Nación continuaron, explicó el Gobernador, “y se ha mejorado la provisión de combustible”. Sin embargo, aseveró “escuchar a muchos opinólogos de que no se mejoró, y están faltando a la verdad. Si no hubiera combustible la zafra de caña, del limón, los 1.300 colectivos de transporte público no podrían funcionar. Hay que ser serio y responsable al referirse a esta problemática”.

“No solo hay que preocuparse, sino ocuparse y este Gobernador se ocupó desde el primer momento. Tuvimos un paro de transportistas de 48 horas que destrabamos en conjunto con los industriales de la caña de azúcar, del limón y la Asociación del Transporte de Carga. Entonces, Tucumán está trabajando a pleno y ninguna actividad está paralizada”, enfatizó.

Para cerrar manifestó “que la oferta aun no alcanzó a la demanda y esto si da lugar a una especulación; por eso, hay personas que están lucrando con la situación. No puede ser que haya estaciones de servicio que corten el combustible y en el mercado mayorista cueste más de $220 pesos. El gasoil debe estar primero en las estaciones de servicio y luego en el mercado mayorista. Tenemos que permitirle primero a los tucumanos que carguen combustible de acuerdo a valores normales fijados por las empresas”.