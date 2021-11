Luego de que se conociera en los últimos días los incrementos en los precios de la carne, el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, habló en rueda de prensa sobre la situación económica en la provincia y el país y aseguró que se aumentará el control de precios en Tucumán.

“Estas son las cosas que viene trabajando el Gobierno nacional. Todos coincidimos que el proceso inflacionario es un problema que golpea duramente el bolsillo de los argentinos. Cuando hablamos de inflación, nos referimos a incrementos de precios”, comenzó diciendo el gobernador. Luego agregó que, “por más esfuerzos que hagan el sector público y privado, con incrementos salariales a su personal, si no se para el aumento de precios, evidentemente todo lo que se haga, no va producir los efectos que nosotros buscamos: que con su sueldo, la gente pueda tener acceso a las necesidades básicas para poder vivir”.

“Observamos la dura pelea que dio la Nación con los formadores de precios. Se pusieron precios máximos a 1.350 productos. Hoy se habla del precio de la carne porque se están dando incrementos que nadie sabe cómo justificarlos”, aseguró Jaldo.

Luego aseguró que, “el esfuerzo lo tenemos que hacer todos los que tenemos responsabilidad institucional. Di instrucciones a la Secretaría de Comercio para que se profundice el control de precios en Tucumán. Para hacer respetar los precios de referencia indicados a nivel nacional, que también son elaborados en Tucumán porque, muchas veces, un mismo producto no vale lo mismo en Capital Federal que en la provincia”.

“No vamos a bajar los brazos para dar lucha a los incrementos de precios porque este es una de los máximos problemas que tenemos hoy. A la gente no le está alcanzando el sueldo para llegar a fin de mes”, cerró el gobernador.