Atlético Tucumán consiguió una gran victoria ayer en el Monumental José Fierro ante Huracán, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El único gol del partido lo marcó Ramiro Carrera, que también anotó ante Lanús.

Omar De Felippe habló tras el triunfo y resaltó el desempeño de sus dirigidos.

“Me quedó con la actitud que han puesto los chicos en la 90 minutos. Hoy necesitábamos sumar de a tres, nos hacía falta ganar después de ese partido raro con Lanús”, dijo.

“Se nos vio ordenados. Me gustó mucho la defensa. En este partido estuvimos más sólidos a la hora de defender y fue merecedor del triunfo. Tuvimos varias situaciones de gol pero no tuvimos esa efectividad. En el segundo tiempo creo que nos cansamos y no tuvimos tanto la pelota. Con paciencia vamos a encontrar el equilibrio y el mejor equipo para Atlético”, expresó.

En el primer equipo hizo su presentación oficial el volante central Lucas Naranjo y horas antes del partido, el bandeño de 19 años firmó su primer contrato profesional hasta 2025.

“El debut de Lucas me pareció bien, aceptable. Me imagino que dentro de él pasaron un montón de cosas. Hizo lo que se le pidió. Ojalá que siga entrenando así y no se conforme con haber debutado”, agregó el DT.

El Decano se quedó con 10 jugadores en el segundo tiempo, tras la doble amarilla a Nicolás Laméndola, que acababa de ingresar. Durante el encuentro, De Felippe cuestionó al juez Diego Abal y fue amonestado.

“No estoy de acuerdo con la primera amarilla a Laméndola. Diego (Abal) es un gran árbitro pero no voy a apuntar por una expulsión. Son simplemente detalles. Me permito no estar de acuerdo sin faltarle el respeto a nadie. A veces esas amarillas sin sentido te condicionan y cualquier otra te saca un jugador”, cerró.