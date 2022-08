El gobernador, Osvaldo Jaldo, nombró a Nora Belloni como interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) en reemplazo de Stella Maris Córdoba.

La arquitecta que se venía desempeñando como directora de Control de Obras y Servicios de la Secretaría de Fiscalización del Ministerio del Interior de Tucumán tendrá a su cargo a partir de ahora las políticas habitacionales y urbanísticas impulsadas desde la provincia por medio del Ipvdu.

“No podemos desaprovechar la oportunidad que la Nación nos está dando. Esto no fue siempre así: a nosotros nos tocó vivir momentos difíciles en gobiernos anteriores, cuando nos costaba mucho ejecutar el presupuesto provincial y no contábamos con partidas de presupuesto nacional. La tarea se nos complicaba mucho. Hoy es diferente y este cambio obedece a eso. Queremos una mayor dinámica, eficiencia, más realizaciones y queremos llegar con más casas y lo antes posible a cada uno de los tucumanos con el Ipvdu”, comenzó explicando el gobernador en su discurso.

Luego remarcó: “el Ipvdu ha venido dando soluciones habitacionales a muchos tucumanos durante los últimos años y así queremos seguir y mejorar. Por eso, hemos elegidos a alguien nuestro, una persona que nos ha venido acompañando en el Ministerio del Interior desde hace mucho tiempo. Que trabajó con fondos de origen nacional de los diferentes programas que envía la Nación. Ha venido ejecutando el presupuesto provincial en el ámbito del Ministerio del Interior que conduce Miguel Acevedo”.

“Nosotros apostamos fuerte a que Nora esté al frente del Ipvdu y haga lo que ha venido demostrando en Interior. Cuente con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; él le da todo su respaldo y quien le habla como Gobernador, siempre estará apoyándola, como lo hice con todos los ministros y funcionarios”, destacó.

El Gobernador destacó la presencia en el acto de Hugo Cabral, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: “Él es quien conoce el Ipvdu. Tiene un rol importante junto al ministro Ferraresi. Está en el corazón desde donde se distribuyen los fondos para la construcción de viviendas. Estamos consolidando un gran equipo de trabajo, que beneficiará a los tucumanos y tucumanas que necesitan vivienda”.

“Hoy es cuando más cerca tenemos que estar de la gente. Los funcionarios tenemos que andar en los territorios y a disposición de los vecinos. El mundo no la está pasando bien, Argentina no la está pasando bien y Tucumán no está exenta de la problemática. Es cuando más nos tenemos que esforzar, cuando más nos tenemos que dedicar y estar a la par de la gente. Es lo único que pide el Gobernador. En particular, del que menos tiene y más necesita. Le pido a los funcionarios que trabajemos en equipo, que ayudemos a Nora, que no hay duda que viene a formar parte de este Gabinete”, sostuvo.

Para finalizar, el Gobernador agradeció a “la doctora Stella Maris Córdoba por los servicios prestados” y destacó: “a este Gobernador no le va temblar el pulso cuando tenga que tomar decisiones”.

También participaron el vicegobernador Sergio Mansilla; el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; Hugo Cabral, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez, y los ministros: Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), Miguel Acevedo (Interior), Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia), Eduardo Garvich (Economía), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Lorena Málaga (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Juan Pablo Lichmajer (Educación) y Federico Nazur (Fiscal de Estado); los legisladores Javier Morof, Tulio Caponio, Jorge Yapura Astorga y Dante Loza; y el intendente Darío Monteros.