Luego de la polémica por el estado de salud de los animales, una comitiva de especialistas del Gobierno de la Provincia recorrió la Reserva de San Pedro

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, en la figura del secretario de Coordinación y Control de Gestión, Eduardo Castro, supervisó el estado de los animales de la Reserva Fitozoológica Dr. Carlos Pellegrini de San Pedro de Colalao. La recorrida se realizó por pedido expreso del gobernador, Osvaldo Jaldo, para examinar el bienestar de los animales.

“Como veterinario y conocedor del estado general de los animales, la valoración de los ejemplares es satisfactoria. Ante las denuncias y por un pedido expreso del Gobernador, nos constituimos en la reserva de San Pedro para observar las instalaciones. Tuvimos el acompañamiento del delegado comunal de San Pedro, Walter Mananí”, dijo Castro.

El funcionario además remarcó: “La limpieza de la reserva es buena. Cuando uno llega a un lugar y hay olor, es porque la limpieza no existe. Aquí no se sintieron olores, a pesar de que el día está un poco caliente”.

Sobre el estado general de los animales, Castro dijo: “El pelaje de los animales es bueno. En esta época del año, como los osos son de otro continente, cambian su pelo según la costumbre de los animales de aquí. Su estado general es bueno. Denota que la nutrición es buena”, precisó.

El secretario explicó también que, en general, “los animales que habitan lugares sucios denotan afecciones podales (en patas y manos). En el caso de los osos de San Pedro, no he visto ningún animal que manifieste esa patología y se observa que la limpieza es buena”.

“Me llevo una impresión satisfactoria de este lugar. Siempre hay cosas que mejorar. Pero luego de esta visita y con lo que pudimos observar y charlar con los responsables, vamos a interactuar como Provincia, por medio de la Dirección de Fauna, haciendo una visita todos los meses para ver qué podemos mejorar. Labramos un acta de constatación de la visita”, concluyó Castro.

José Yapur, especialista en manejo de animales silvestres y quien está a cargo del equipo de cuidado de los animales de la Reserva, expresó: “Los osos pardos son animales de alto riesgo que necesitan recintos de máxima seguridad. La primera pareja de osos llegó hace más de 20 años desde el zoológico de Mendoza. Es decir, son animales que vienen del cautiverio, ninguno viene de sus bosques originales y en esta Reserva se fueron reproduciendo, al punto de que castramos a los machos para controlar la reproducción”.

En ese sentido, Yapur precisó que “los recintos no pueden tener piso de tierra porque los osos cavan, por lo que tienen que ser de hormigón. Además, disponen de ‘dormitorios’ protegidos que son las áreas de manejo. Las piletas de las que disponen son para que se sumerjan y, además, allí se almacena el agua de bebida. Hay momentos en que ellos mismos la ensucian y no se pueden usar decantadores, alguicidas u otros productos que puedan mantener el agua clara, por la salud del animal. Sin embargo, el agua se renueva”, detalló Yapur.

En esa línea, el especialista indicó que “los osos tienen actitudes de acostarse, sentarse, estar de espaldas o tomar sol, aunque estemos en verano”.

Incluso en días de calor “los osos toman sol porque regulan la absorción de ultravioletas que necesitan para la piel y alternan entre la pileta, el dormitorio con sombra y el sol. Pretender que un oso que está echado tomando sol está muriendo es una falacia. Por eso, el motivo de la inspección de hoy”.

La Reserva tiene en la actualidad 10 osos divididos en grupos de 4 a 5. Los machos están castrados para evitar su reproducción.

“El estado general de los osos no puede improvisarse de un día a otro por una inspección. Lejos de ser animales que están muriendo, están en buen estado. Ahora están cambiando el pelo, no tienen el pelaje grueso de invierno, por lo que podemos ver su estado nutricional”, sostuvo.

La institución, agregó Yapur, funciona como espacio de rescate “lo que significa que llegan muchos animales deteriorados y dañados por el hombre, que cuando son recuperados y están en condiciones pueden ser liberados”.

Sin embargo, hay especies que no pueden ser liberadas. “Por ejemplo, esto sucede cuando vienen pumas que se criaron en casas como mascotas porque están acostumbrados a recibir comida del humano. No tienen ninguna posibilidad de vivir en libertad y al margen del riesgo”.

“Hay que entender que la liberación de un animal en algunos casos, como los autóctonos, cuando están condiciones, es viable. Pero en otros casos, no se pueden liberar animales que nacieron en cautiverio. En el caso de los osos, no pueden ser liberados en sus bosques de Norte América o Canadá porque no sobrevivirían”, remarcó el especialista.

“Todos los animales de esta Reserva son recibidos del cautiverio, especialmente los que rescata la Dirección de Flora y Fauna. Aquí les damos un lugar cómodo y comida para vivir”, dijo Yapur.

Animales de la Reserva Fitozoológica Dr. Carlos Pellegrini de San Pedro de Colalao. Foto: SECP.

Por último, instó a los tucumanos y turistas a visitar la Reserva: “es la mejor forma de ver y conocer la realidad, está abierto todos los días. Aquí pueden adquirir conocimiento de nuestras explicaciones”.

Por su parte, Flavia González de Fundación Matías expresó: “La visita fue importante porque no sólo pudimos ver sino también escuchar de boca de los profesionales la explicación de la adaptación de esta especie a la zona en la que vivimos, por las altas temperaturas”.

“El agua del recinto no está sucia, sino que no tiene productos químicos para aclarar el agua que pueden dañar la salud de los animales. Puedo dar fe de que el hábitat de los osos está en condiciones, no hay olores en el recinto”, indicó la rescatista.

González además sostuvo: “Están en buenas condiciones sanitarias, por su contextura, su pelaje y su mirada, teniendo en cuenta el trabajo que tuvimos haciendo rescates”.

“A pesar de que están en cautiverio, están bien contenidos. Recibimos muchas notificaciones en estos últimos dos días por el caso de los osos, y llegamos a constatar la situación como ONG, bajo la Ley 14.346″, aseguró.

“Podemos darle tranquilidad a la gente y decirle que los animales están bien, en condiciones”, destacó la representante de Fundación Matías.

Con respecto a la atención del personal de la reserva, González remarcó que “fueron transparentes, accesibles a todo; abiertos a mostrarnos toda la realidad sobre la alimentación e higiene de los animales”.