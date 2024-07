Los últimos dias de vida de Juan Bautista Alberdi

En nuestra provincia se esta presentando la obra de teatro titulada “El ausente o memorias de la fiebre” sobre la vida del autor de las “Bases para la organización política de la Confederación Argentina”, Juan Bautista Alberdi. Puntualmente la pieza relata los últimos dias de vida del procer tucumano en 1884. El actor Daniel Araoz, quien personifica al procer y que tiene un gran parecido con el, conversó con Carla Luna, coconductora del programa televisivo “Tucumán con todo”. Estos son algunos de los tramos de la entrevista:

Carla Luna: Daniel Aráoz, Dani, más conocido artísticamente, representas a Juan Bautista Alberdi...-Daniel Araoz: Así es, decisivo en lo que fue la Constitución que hoy tenemos, digamos sus ideas y un prócer civil, seguramente el más importante que tenemos los tucumanos y tucumanas.

Carla Luna: ¿Nos puedes contar un poco de Alberdi antes de empezar a hablar de la obra?

Daniel Araoz: Por supuesto, estás hablando con él. No, bueno, este...

-Carla Luna:¿Sería usted el protagonista?

-Daniel Araoz:. Hemos bromeado mucho con esto del cierto parecido físico, en el teatro y también el cine. Entonces, yo tengo la satisfacción y el honor de que un grupo de teatro independiente, de 30 años de historia en Tucumán, que se llama “La Jirafa”, me haya invitado nuevamente, porque ya trabajé con ellos hace unos años, para esta puesta teatral. Entonces, Alberdi está volviendo a escena.

Está volviendo con toda su presencia, como personaje histórico de hace un siglo y medio, aproximadamente, y es, nada menos que, como decíamos, quizás el tucumano más trascendente fuera de los próceres de actuación de estadistas o militares, como hemos tenido también muchos acá en el norte argentino. Es el prócer civil de mayor relevancia, como vos bien decías, y, en las escuelas, por ahí, hoy por hoy, estaría faltando quizás conocer más de él. Soy maestro de grado también y me formé en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, justamente. En la comunidad y por ahí nos pasó charlando, yo tengo alumnos por actividad particular que descubrimos que no se conoce mucho sobre Juan Bautista. Lo conocemos por una calle, por una plaza, por una biblioteca, por una ciudad importante del sur tucumano, pero a veces nos está faltando saber: ¿Che, Alberdi quién era? Y en estos tiempos en que las series han logrado que conozcamos a los proceres de la actualidad, los deportistas, los cantantes, no sé, estoy pensando desde Juan Gabriel.

-Carla Luna: Personas influyentes?

-Daniel Araoz: Desde Juan Gabriel hasta Maradona, estamos conociendo de Fito Paez hasta quienes te imaginas. Hay biografías de todos, y el teatro tucumano se ha propuesto y se ha puesto al hombro esta tarea de mostrar a un tucumano íntimamente. No en una biografía, por lo menos, no por ahora, pero sí en una puesta inmersiva donde vos llegás, entrás en un lugar muy especial, a metros de la Plaza Independencia. En el Museo Histórico Provincial Nicolás Avellaneda, un lugar fascinante, donde podés encontrarte con la habitación parisina del prócer que todavía no sabía que iba a ser un prócer. Probablemente, aunque se lo imaginaba, su ego se lo decía, de 73 años, muy enfermo, que viene de una condición de salud muy grave, incluido un accidente isquémico en el camino desde Sudamérica hasta Europa;que ha perdido por un tiempo, incluso, la movilidad del costado izquierdo y que la ha recuperado trabajosamente, pero que su cabeza trabaja todo el tiempo. A ese Alberdi lo encontramos en esta puesta inmersiva. Como te digo, en estos tiempos se ha puesto muy de moda el concepto de arte inmersivo, de conocer la estética.