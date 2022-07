El gobernador, Osvaldo Jaldo, en una entrevista televisiva habló sobre la situación del país a partirc de la renuncia de Martín Guzmán y designación de la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, y la posibilidad de que Juan Manzur deje de ser el Jefe de Gabinete de ministros de la nación.

“Ya se percibía que Guzmán había cumplido su etapa; había tenido un rol importante en refinanciar la deuda con el FMI, pero estaban dadas las necesidades en la economía de ir más allá, de controlar algunas variables macroeconómicas que no se podían controlando, como la inflación, con la expectativa que se tenía de que empiece a bajar”, comenzó diciendo el gobernador. Luego agregó que fue a raíz de “un conjunto de cosas de la política, porque la economía tiene que ver con la política. Y en ese sentido Guzmán, no sé si el término adecuado es presión política, íntimamente no sintió el apoyo que necesitaba para manejar otras áreas del Ministerio, como la Secretaría de Energía”.

“Lo primero que hay que hacer es llevarle tranquilidad a la gente y a los argentinos y argentinas, tucumanos y tucumanas, porque un cambio de gabinete es normal en un gobierno nacional o provincial. Los cambios de funcionarios son normales, por eso es que no se tienen que atemorizar y ponerse en situación incómoda”, comentó.

“Lo digo muy respetuosamente, pero la prensa y los canales nacionales han sobredimensionado esta situación. Se habló del cambio de casi medio gabinete y eso no pasó. Lo que hicieron fue preocupar a la gente”, remarcó Jaldo.

El Primer Mandatario subrayó que “han decidido bien por Silvina Batakis, porque una persona que viene trabajando en el Gobierno nacional. Conoce la problemática de las cuestiones económicas, conoce el interior y a todas las provincias. Fue ministra de Economía de Buenos Aires en la gestión de Daniel Scioli. Tiene una relación muy fluida con todos los Gobernadores. A los 10 gobernadores nos viene acompañando en todo lo que hace al temario para el norte Grande. Y, en ese sentido, con esta decisión no veo un presidente debilitado, al contrario”.

Respecto al nombramiento y la salida de Guzmán, Jaldo explicó: “No esperábamos una renuncia de esa manera, y en el momento en que la hizo. Pero el Presidente tuvo una reacción inmediata. Convocó a su gente, eligió a la persona y el país tiene ministra. Hay que esperar la reacción de los mercados. Pero tampoco tenemos que dejarnos manejar por estos, porque solo piensan en la rentabilidad. Nosotros tenemos que buscar poner a la Argentina de pie, en un país que tiene 50% de pobreza; hay que trabajar para esa gente en materia de salud y educación. Nuestros objetivos son diferentes a los del marcado”.

Con relación a la posibilidad de que Manzur deje el gabinete nacional sostuvo que: “El doctor Manzur seguirá ocupando el cargo de jefe de Gabinete, un rol que ha venido desempeñando muy bien y tengo entendido que, esta tarde, estaría viajando a Formosa para que nos juntemos con los 10 gobernadores del Norte Grande, donde tenemos que seguir trabajando en ese temario que nos hemos propuesto para pedir más federalismo y achicar asimetrías. El gobernador Manzur ha venido cumpliendo bien su rol y lo seguirá haciendo. Siempre trató de tender puentes y solucionar problemas”.

“Si Manzur vuelve hay que tomarlo como un hecho normal. Él está de licencia y yo estoy como Gobernador por una cuestión institucional”. Y añadió: “El Jefe de Gabinete puede volver cuando él lo decida o el presidente Alberto Fernández y nosotros tenesmos funcionar como tal. No hay dudas que el día que vuela vamos a trabajar mejor o igual de lo que estamos haciendo”, cerró.