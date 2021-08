A poco más de tres semanas para la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el oficialismo tucumano continúa con una feroz interna que enfrenta al Gobernador y al Vicegobernador de la provincia.

En este marco, Osvaldo Jaldo, participó en un plenario en la sede de FOTIA, en el cual el Peronismo Verdadero, frente político que lidera, recibió el apoyo de la dirigencia kirchnerista tucumana. En sus declaraciones, el precandidato a Diputado Nacional tuvo fuertes declaraciones para con la figura del mandatario provincial.

“Todos vimos como el gobernador Manzur ofreció en forma desesperada contratos para conseguir un voto, una vez más se confirma lo que le vengo diciendo a los tucumanos, su desesperación no es solo comprar un voto sino comprar su re reelección, es lograr a medida su deseo eternizarse en el poder. Su gobierno en los últimos años se ha convertido en un gobierno de planeros y contratos. No se trata de ofrecer contratos, se trata de hacer las cosas bien cuando te eligen para gobernar, se trata de solucionar los problemas de inseguridad, pobreza y darle trabajo a los tucumanos”, aseveró Jaldo.

Jaldo participó en un acto en la sede de FOTIA. Twitter: @OsvaldoJaldo.

Luego añadió, “si usted hubiese hecho las cosas bien en su gestión, no necesitaría ofrecer contratos para conseguir un voto, no tendría la interna en su partido, porque los peronistas acompañamos al que gobierna bien, pero no podemos ser cómplices de su ambición desmedida de ser re reelegido eternamente en el poder y mucho menos cómplices de la mala gestión que lleva adelante”.

“En el peronismo podemos hacer las cosas mejor, nuestro espacio Peronismo Verdadero es el que va a solucionar los problemas que Manzur no supo ni quiso modificar en estos últimos dos años, porque siempre somos los peronistas los que sabemos dar soluciones, inclusive dentro de nuestro partido”, cerró el vicegobernador.

Estuvo acompañado por Gladys Medina, Regino Amado, Daniel Deiana, el intendente Darío Monteros y el dirigente Leandro Parajón. El encuentro fue organizado por los dirigentes Jesús Salim, Alfredo Grassia, Pablo Cosiansi y Natalia López Marnero.