El gobernador, Osvaldo Jaldo, recorrió la localidad de Las Talitas, inauguró 1000 metros lineales de pavimento en el barrio 200 Viviendas, en el que también se realizaron mejoras en la plaza barrial. También supervisó el inicio de 750 conexiones domiciliarias a la red cloacal, que tiene previsto sumar 4500 vecino e hizo entrega de una ayuda social a vecinos de zonas vulnerables del municipio.

“Estamos viendo que el intendente en momentos difíciles y con dinero del municipio y el acompañamiento del Gobierno Provincial y Nacional siempre está tratando de hacer obras y hoy aquí en el barrio 200 Viviendas vemos pavimento nuevo, pero el intendente no solo se queda en obras de infraestructura, porque aquí estamos observando que un espacio verde lo convirtieron en una feria, que es para el encuentro de la familia talitense, pero además es un lugar donde los artesanos pueden mostrar su trabajo y vender. No solo atendemos la obra pública, sino que no se descuida la parte social”, comenzó diciendo el gobernador.

En cuanto a las obras de conexión a la red cloacal, Jaldo consideró el hecho como “acto de Justicia”. “Es un derecho que tiene la gente porque de nada sirve que la cloaca pase por la puerta de la casa si no la puede conectar. Por eso la del intendente es una gran decisión. Estas conexiones tienen que ver con la salud de los vecinos y la calidad de vida”.

“En estos momentos difíciles es cuando más tenemos que estar a la par de la gente los que tenemos responsabilidad institucional”, cerró Jaldo.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente de la legislatura, Regino Amado, la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, el intendente local Carlos Najar, la legisladora Marta Najar, y el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Augusto Guraiib.