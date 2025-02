Jaldo dice que el informe "no acusa a ninguna persona ni determina figura delictiva"

“Yo llegué para cambiar Tucumán. Todos los conceptos del informe son hipotéticos. No acusa a ninguna persona ni determina figura delictiva, como así también no aporta más pruebas. Nos preocupa y ocupa, pero fundamentalmente preocupa mucho a la sociedad. No somos lo que cuando hay una mala noticia nos escondemos. Damos la cara en las buenas y en las malas. Aquí estamos para explicar y llevar tranquilidad a la sociedad tucumana”. Esto es lo que dijo hoy al mediodia el gobernador, Osvaldo Jaldo, en torno al informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que tomó trascendencia en diferentes medios de comunicación nacionales y locales.

El mandatario en conferencia de prensa en Casa de Gobierno acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, y los integrantes del Gabinete provincial continuó diciendo lo siguiente: “Este informe de la UIF que se lo paso a la Procelac, que fue confeccionado en función de la información del agente financiero de la provincia de Tucumán que es el Banco Macro, contiene datos reales y oficiales desde el punto de vista del banco y quienes confeccionaron el informe. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes porque el banco está obligado a informar todas aquellas operaciones que considere sospechosas. Tiene la obligación de hacerlo con el estado nacional, provincial, municipal y comunal. Somos iguales ante la ley, reconocemos el informe, a pesar de que no hemos sido notificados por lo que no conocíamos el contenido de este informe. Sabemos que este documento esta desde diciembre circulando en Tucumán por los pasillos de los diferentes poderes del Estado, hasta en algunos bares”. Aclaró que “como somos respetuosos de la ley y de las instituciones de control también queremos reciprocidad. No sé si legalmente corresponde que se notifique a las partes interesas, pero ni a la provincia ni a ningún municipio nunca se comunicó este informe de la UIF y de la Procelac”. Luego fue mas incisivo señalando que “si anda en la calle este informe tiene otra intencionalidad

Es una herramienta de trabajo del Poder Judicial. Es un informe preliminar, habla de hechos supuestamente sospechosos” y añadió: “Siempre digo lo que pienso mirando a los ojos. Cuando la prensa titula ‘desfalco’, acá –en el informe- aquí no existe esta palabra en ningún momento. Lo digo por la prensa nacional y provincial. No hay ningún termino que diga desfalco, no hay ninguna tipificación de delito, ninguna persona imputada. Hay un trabajo hecho conforme a leyes vigentes que el banco corresponde de la información y las entidades de control tienen la obligación de hacer los informes”.