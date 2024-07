Gerónimo Vargas Aignasse habla de la reforma constitucional

La reforma de la Constitución que ha planteado el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo es analizados por dirigentes de los distintos sectores. Desde el peronismo, el legislador Geronimo Vargas Aignasse justificó que se deben eliminar los acoples, un sistema de colectora que reemplazó en la provincia a la Ley de Lemas, en el 2006. Textualmente lo que dijo Vargas Aignasse fue lo siguiente:

“La verdad creo, que bien lo ha dicho el gobernador de la provincia, si lo que queremos es hacer una reforma del sistema electoral, inexorablemente, que tenemos que reformar la Constitución. La Constitución del 2006 establece el “acople” como el sistema electoral. Así que, bueno, es una cuestión que nos lleva a plantear la necesidad de hacer una reforma. Particularmente creo, que la reforma del 2006 ha sido una mala reforma. Nos ha dejado una mala Constitución, que, además, ha tenido un solo objetivo que era la reelección para la dirigencia política. Obviamente, en ese marco, se buscó un sistema electoral, como el “acople”, no para mejorar la representatividad, sino como una herramienta electoral para asegurar que, quien tenga el aparato, pueda ganar siempre las elecciones. Por eso me parece muy importante este cambio. Es lo que reclama la sociedad.

Creo que la sociedad hoy nos está pidiendo otro sistema electoral y creo que es lo que debemos hacer y aprovechar, para hacer una reforma constitucional que lejos de darle beneficios a los políticos, le ponga límite a la dirigencia política. Permita, realmente, proyectar un estado mucho más eficiente y menos costoso. Poner el límite al gasto de la política y, obviamente, plasmar el concepto de servidor público, de servicio público en la Constitución. La legislatura no puede seguir teniendo sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias. No, nosotros tenemos que trabajar, empezar a trabajar el 1º de enero hasta el 31de diciembre, con sesiones ordinarias siempre. Igual que el poder judicial que no puede tener 45 días de vacaciones. Acá el servicio público hayque tenerlo 24/7(24 horas los 7 días de la semanas) porque eso es lo que nos reclama la sociedad . Por supuesto con organización para no afectar el derecho de quienes trabajan, pero entendiendo elnuevo paradigma de servicio público y de servidor público que hoy tenemos que tener en nuestra provincia y para eso tenemos que hacer una forma integral”