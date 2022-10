El mito de Eva Duarte de Perón

Eva Duarte de Perón es sin duda una de las mujeres más importantes de la Historia Argentina. En torno a su figura, a su vida y a su muerte se han generado muchos conceptos que han atravesado los últimos años y han conformado un mito que sigue presente entre sus adeptos y detractores.

Sobre este tema, la Licenciada Graciela Nieto ha realizado un análisis reflexivo en una entrevista televisiva.

“Un mito no es cualquier cosa, un mito siempre nos cuenta acerca de una historia que se construye, donde no hay partidismos, más bien es un relato construido por la gente de un modo popular que siempre extrae una verdad, me parece que en ese sentido, el mito de Evita es como la verdad acerca de esta mujer, una mujer q ha sido un ícono, como decíamos en la Historia Argentina, y que evidentemente ha sido por lo tanto muy atacada, muy defendida por muchos sectores, y precisamente por eso un personaje tan controvertido”, comenzó diciendo la profesional.

“Fue precisamente ella la que introduce tantos derechos en la sociedad nuestra que están vigentes hasta hoy. De allí la importancia y porque ha hecho que donde había una necesidad haya un derecho. Ha sabido llegar a sectores donde hasta ese momento en la República Argentina nadie había llegado, y también accedió a espacios de poder que la mujer hasta ese momento no los tuvo”, continuó.

Sobre los detractores de Evita dijo que, “fue muy atacada por eso, fue muy repudiada, sobre todo por los sectores de nuestra oligarquía Argentina. Ha tenido enfrentamientos con la sociedad de beneficencia, también por eso es la mas conocida en algunas películas, sobre todo en películas se ha dramatizado la escena donde ella discute con las mujeres de la aristocracia argentina, que eran las que estaban acostumbradas a hacer un manejo no solo de las mujeres, sino también de albergarlas y de tener como este modo de beneficencia hacia las personas mas humildes. Bueno me parece que eso también es otra cosa que Evita introduce, que es ya no hacer beneficencia, sino conceder derechos a las personas, y que es también una de las cuestiones por las que evita recibe este reconocimiento popular que a veces parecía incomprensible para otros sectores sociales”.

Más adelante, la licenciada Nieto consideró que la innumerable cantidad de trabajos de literatura y cine sobre la figura de Eva contribuyen de alguna manera a alimentar el mito en torno a su figura: “creo que son innumerables, justamente por las historias realmente fascinantes que tienen estos personajes, o sea son personas que tienen una historia particular y que han hecho de su vida una creación. Se han creado así mismos, son personas que han podido hacerse otra cosa de la que venían y de la que eran, han transformado sus vidas. Me parece que se trata de eso, justamente de la capacidad de transformación que puede tener una persona en su vida y hacer de ella otra cosa totalmente diferente. Eso me parece que separa de la persona común que vive sus días y que vive un destino. Estas son personas que han transformado su destino, que han podido ir muchos más allá. Son personajes que tienen un ángel en particular, tienen una capacidad particular de llegar a las personas”.