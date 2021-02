El certamen que da el ascenso al Federal A, quedó sin representantes tucumanos. En el Estadio Ing. José María Paz, los Bandeños igualaron sin goles en los 90 minutos reglamentarios y en la tanda de penales, cayeron 6 a 5 ante el “Albo”.

En la previa del partido, el equipo recibió el apoyo de la hinchada, mediante una caravana que salió de Banda del Río Salí hasta el hotel donde concentró el plantel, en un gran esfuerzo de la Comisión Directiva.

Atlético Concepción quedó eliminado del Regional Federal Amateur.

Por su parte, el entrenador Damián Valdés, se expresó a través de su cuenta personal de Facebook y dejó en duda su continuidad como entrenador. El histórico ex jugador del León, agradeció al club por haberlo convocado y a los jugadores por su entrega. “Estoy triste pero agradecido por la oportunidad que me dieron. Los hinchas me hicieron recordar lo que viví en el ascenso del 2008. Yo vivo en La Banda y Atlético Concepción es mí segunda casa”, agregó el, por ahora DT, en la red social.

Lamentablemente, el objetivo no se pudo cumplir y seguramente vendrán tiempos de cambios en el club para renovar las ilusiones.