El legislador y presidente de la Comisión de Adicciones, Daniel Deiana, en una entrevista televisiva con el programa Primer Plano, brindó detalles sobre los trabajos que vienen realizando la Iglesia y las otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la contención de los adictos en la provincia.

- ¿Usted ve que la iglesia fue contención en este tema del flagelo de las drogas?

- Pero totalmente. Fue la iglesia, fueron organizaciones no gubernamentales. Hay que decir que “Ariadna” (Centro de Rehabilitación de adicciones), “Inti Huasi” y “Volver”, son entidades no gubernamentales que están trabajando mucho con este tema. Las iglesias evangélicas, además de la iglesia católica, que tiene 10 Hogares de Cristo, que tiene dos centros de internación, que a su vez tiene en los centros parroquiales preventores y voluntarios, que trabajan no solo en la detección, sino en el acompañamiento. La iglesia católica está haciendo una tarea muy importante, pero, obviamente, como ellos dicen, ven que la demanda ha crecido mucho y que hay insuficiencia en cuanto a la posibilidad que tienen ellos de darle una respuesta. Y por eso hemos quedado en trabajar coordinadamente para ver cuáles son las otras cosas que podemos hacer en conjunto para resolver esto

- ¿Hay que ir a buscarlo al adicto, a la persona que tiene el problema?

- Hay que tratar de buscar una política que esté más en consonancia con la realidad. Nos decían que los CEPLA (Centro de Prevención Local de las Acciones), que son centros que se han organizado para tener que ver con el tema. Lo que pasa que muchos adictos cuando ven al policía que está en la puerta, no quieren concurrir, no quieren entrar. Hay que buscar la manera de que, primero, el estado esté y pueda, en cada uno de los lugares, en cada barrio, donde están más mal los conflictos, más el consumo, se puede instalar. Y, el otro tema, es que también tienen que concurrir el Estado en los horarios que hace falta. No es posible que el estado por ahí esté durante el día y no a la noche, porque los chicos consumen a la noche o sea se reúnen de noche y consumen de noche. Entonces hay que trabajar mucho con el deporte, hay que trabajar mucho las organizaciones intermedias.